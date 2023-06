Papio XO-1 mit Lenkerendenspiegeln und kleinem Schild

Neben der prägnanten Front kommt der kleine Café Racer mit einem Rundinstrument im Cockpit. Runde Lenkerendenspiegel und ein in die Halbschale integrierter kleiner Schild runden die obere Frontpartie ab. Stimmig dazu wirkt die zweifarbige Lackierung sowie die gestufte, kantige Sitzbank. Der Kennzeichenhalter sucht sich seinen Halt an einer tief und weit hinten positionierten Hinterradabdeckung, die weniger an Café Racer als an Reiseenduros erinnert. Hinten strahlt die CFMoto Papio XO-1 ebenfalls aus zwei runden Leuchtelementen. Und die runden Doppelscheinwerfer verweisen auf den Modellnamen "XO". Ob das ein Verweis auf die Sony Playstation ist, auf deren Tasten sich ebenfalls ein "X" und ein "O" finden?