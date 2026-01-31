Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Modern Classic

Exklusiv kaufen und trotzdem sparen: Triumph Speed Twin Cafe Racer teurer, aber günstiger

Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition als Schnäppchen
18.000 Euro als Sonderangebot bei Triumph

1.600 Euro Aufpreis für den Lack? Nein, tatsächlich spart der Käufer der Limited Edition knapp 2.500 Euro. MOTORRAD erklärt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.01.2026
Als Favorit speichern
Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition (2026)
Foto: Triumph Motorcycles

Preisvergleich: Limited Edition vs. Basisversion

Die Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition kostet 17.995 Euro. Damit liegt ihr Preis 1.600 Euro über der Basisversion Speed Twin 1200 RS, die aktuell 16.395 Euro kostet. Spoiler: Der Aufpreis spart sogar Geld.

Basismodell ist teurer als Sondermodell

Bei Sondermodell und Limited Edition klingelt der eigene Alarm und die fremde Kasse. Es schwingt mit Blick auf den Hersteller immer so ein wenig mit: "Wenn ich schon nichts Neues habe, biete ich eben ein Sondermodell an und schöpfe den Rahm ab".

Im Falle der neuen Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition ist der Argwohn fehl am Platze. Tatsächlich ist die Edition günstiger als das Basismodell mit gleicher Ausstattung und bietet sogar noch etwas mehr.

Lösung im Konfigurator

Wer den Konfigurator von Triumph bedient und sich die aktuelle Triumph Speed Twin 1200 RS anschaut, erkennt das angebotene Inspiration-Kit von der Limited Edition wieder.

Triumph bietet den Umbau auf Lenkerstummel mit neuer Sitzbank nebst Abdeckung, Blinkern, Tempomat, Spiegeln und allerlei Abdeckungen für 1.721 Euro an. Sprich: Allein die Einzelteile kosten mehr als der Aufpreis der Cafe Racer Edition. Und es wird noch besser.

Montage kostet extra

Die 1.721 Euro für das Inspiration-Kit gelten ohne Montagekosten. Zwar gehen die nicht unbedingt extra, bei einem neuen Bike möchte man aber kaum den ersten Kratzer selbst reinmurksen. Triumph gibt für die Montage 144 Minuten an.

Die Werkstattstunde liegt derzeit je nach Händler bei um die 100 Euro netto, sprich gute 250 Euro kämen bei einer umzubauenden RS hinzu. Das erhöht den Vorteil der Limited Edition bereits auf knapp 370 Euro.

Bleibt die Lackfrage

In jedem Fall hätte der Kauf der Triumph Speed Twin Cafe Racer Edition bereits Geld gespart – rein auf den Listenpreis bezogen. Aus den errechneten gut 370 Euro werden schnell gut 2.500 Euro, wenn wir eine "individuelle" Lackierung einbeziehen.

Nun sind die 800 verfügbaren Sondermodelle zwar nicht im Wortlaut individuell, doch die 60 in Deutschland verfügbaren kommen dem schon nahe.

Wer heute den Lack-Künstler des Vertrauens nach einer Lackierung in Güte und Stil der Edition fragt, wird kaum unter 2.000 Euro wegkommen.

Fazit

