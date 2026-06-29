Neue Moto Guzzi The Trip 500: Wird die A2-Guzzi mit 48 PS bis 2027 endlich fertig?

Die sportliche, vollverkleidete und für 2024 offiziell vorgestellte Aprilia RS 457 war noch gar nicht im Handel und das folgende Naked Bike Aprilia Tuono 457 längst noch nicht in Sicht, da fuhr dem MOTORRAD-Erlkönigjäger erstmals ein unverkleidetes Modell mit dem 457er-Motor von Piaggio vor die Kamera. Das war im Dezember 2023, und Retro-Stilelemente am Erlkönig ließen uns seitdem auf ein neues Einsteiger-Modell von Moto Guzzi warten.

Neue Moto Guzzi The Trip 500 für den A2-Führerschein Zwar warten wir immer noch auf die neue A2-Guzzi, doch seit Juni 2026 wissen wir etwas mehr über sie: wie sie heißt. The Trip 500, diese außergewöhnliche, englischsprachige Modellbezeichnung hat Piaggio sich als Marke schützen lassen, gültig für Fahrzeuge und Zubehör. Was dann aus dem Guzzi-Namen Stornello wird, der zwischenzeitlich wieder im Gespräch war, ist derzeit unklar.

Reihenzweizylinder-Motor von Piaggio/Aprilia mit 48 PS Beim erneuten Blick auf die Erlkönigfotos (siehe oben in der Bildergalerie) ist klar: Die neue Moto Guzzi The Trip 500 wird die erste Guzzi seit Jahrzehnten, die keinen markentypischen V2-Motor mit den Zylindern im Fahrtwind hat. Beim 457er-Motor von Piaggio, bekannt von RS 457 und Tuono 457, handelt es sich um einen modernen, wassergekühlten Reihenzweizylinder. Mit genau 457 kommt er auf 48 PS (35 kW) Spitzenleistung, perfekt für die europäische Stufenführerscheinklasse A2.

Nicht ganz klassisch, aber ein bisschen Retro Bisher nicht eindeutig zuzuordnen ist das Design-Konzept der neuen Moto Guzzi The Trip 500. Mit den sportlich-modernen Tuono-Linien von Aprilia hat es jedenfalls nichts gemein, für die Marke Moto Guzzi geht es eher in Richtung Retro oder Modern Classic. Der klassische Rundscheinwerfer – beim ersten Erlkönig anno 2023 sogar noch mit Glühlampe – sowie das Rücklicht stammten anscheinend aus einem hinteren Teileregal von Moto Guzzi.

Modern-Classic-Fahrwerk für die neue A2-Guzzi Vom Rahmen der neuen Moto Guzzi The Trip 500 war beim getarnten Erlkönig nicht viel zu erkennen. Umso auffälliger war dafür die Hinterradschwinge aus Aluminium mit einseitigem, rechts und direkt angelenktem Federbein. Ebenfalls nicht konsequent klassisch erscheinen die Aluminiumguss-Räder sowie die Upside-down-Telegabel mitsamt radial angeschraubter Bremszange und, selbstverständlich, mit ABS. Von der Tuono 457 übertragbar sind wahrscheinlich die Reifengrößen, vorn 110/70-17 und hinten 150/60-17, sowie das ungefähre Gewicht um 175 Kilogramm fahrbereit.

Wird die Moto Guzzi The Trip 500 für 2027 endlich fertig? Preis? Zweieinhalb Jahre nach den ersten Erlkönigfotos und nach Bekanntwerden der Modellbezeichnung Moto Guzzi The Trip 500 im Juni 2026 ist zu erwarten, dass die neue A2-Guzzi für 2027 endlich fertig wird. Entsprechend wahrscheinlich ist die öffentliche Vorstellung zur nächsten EICMA im November 2026. Preislicher Anhaltspunkt für die neue Moto Guzzi The Trip 500 ist die Aprilia Tuono 457, und die kostet in Deutschland aktuell 6.650 Euro.

Made in India statt made in Italy? Produktionsstandort für die neue Moto Guzzi The Trip 500 wird sehr wahrscheinlich nicht Mandello del Lario am Comer See in Italien sein, sondern Baramati bei Pune in Indien. Denn dort, im indischen Piaggio-Werk, laufen bereits die verwandten 457er-Modelle für Aprilia vom Band. Eine entsprechend preisgünstige Moto Guzzi knapp unter 500 Kubik könnte in Asien und in Europa ebenfalls zum Erfolg werden.

Ähnliche A2-Retro-Modelle Beispiele anderer alter, traditionsreicher Motorrad-Marken mit Bezug zu Indien gibt es bereits einige: Royal Enfield (seit 1955), Norton (mit TVS) sowie BSA und Jawa (beide mit Mahindra). Triumph lässt 400er-Modelle bei Bajaj produzieren, Harley-Davidson 440er bei Hero. Und der italienische Piaggio-Konzern hat ja längst ein eigenes Werk in Indien.