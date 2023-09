In diesem Artikel: Auf R NineT folgt R 12 NineT

Alles neu macht der Mai

Neuer oder alter Boxer

Optik und Style haben gelitten

Neue Airbox, neuer Auspuff

Richtig keck das neue Heck

BMW NineT entfeinert, wohl nicht entteuert

Fazit

Entfeinert ein Hersteller ein Produkt, verzichtet er auf vermeintlich unwichtige Details oder überprüft Werkstoffe und Machart. Ziel: Kosten sparen. Ob das bei der neuen BMW R 12 NineT erklärtes Ziel war, ist nicht bekannt. Offensichtlich ist: Die neue R 12 NineT ab Modelljahr 2024 hat auf den ersten Bildern viel vom exklusiven Charme der bisherigen R NineT verloren.

Auf R NineT folgt R 12 NineT Geändert hat BMW die Nomenklatur und Einordnung der Baureihe in die "Heritage"-Familie. Die Baureihe R NineT scheint wegzufallen und von der R 12-Baureihe ersetzt zu werden. Grund: Namentliche Nähe der Modelle zum Hubraum. R 12 passt eben besser zum luft-ölgekühlten 1200er-Boxer.

Erster Auswuchs der neuen R 12-Reihe: Das Modern-Classics-Naked-Bike NineT. MOTORRAD spekulierte bereits Mitte 2022 über die Markenanmeldung der R 12 und entwarf einige passende Modelle. Im Mai 2023 verdichtete sich die Idee einer Familie, denn aktuell sind in der R NineT-Reihe noch die Pure, die Scrambler sowie die Urban G/S, und auf die könnte jeweils ein neues R 12-Modell folgen.

Alles neu macht der Mai Am 11. Mai 2023 stellte BMW die neue R 12 NineT vor. Kein bloßes Facelift, sondern ein umfassendes Renovieren steht unter dem Strich. Komplett neu konstruiert sind das Chassis und das Fahrwerk, inklusive neuer Einarmschwinge samt Aufhängung. Am Lenkkopf wechselt BMW von einer ZF-Gabel auf Marzocchi. Im Heck steht das kürzere Federbein deutlich schräger als zuvor und bedingt eine deutlich umgestaltete, wenn nicht komplett neue Einarmschwinge. Bonus: die hydraulische Federvorspannung per Handrad über dem rechten Ansaugkanal, anstatt Alu-Drehknauf im Rahmendreieck.

Nur ein kleines Detail, allerdings ein wichtiges: Die neue R 12 NineT steht auf schlauchlosen Kreuzspeichenrädern von GLM (Giant Group). Diese Felgen sind seit 2023 eine Option für R 1250 R und R NineT, kosten 420 Euro Aufpreis und sollen insgesamt 3 Kilo leichter sein als die bisherigen Drahtspeichenräder – was hauptsächlich an den entfallenden Schläuchen liegen dürfte. Wenn dem so ist, dann legt die neue R 12 an anderer Stelle Gewicht zu, denn nach Homologationsdaten wiegt sie mit 222 Kilogramm 1 Kilo mehr als die aktuelle R Nine T.

Neuer oder alter Boxer Natürlich hat die neue Einarmschwinge weiterhin einen Kardantunnel, alles andere ergäbe bei einem längs eingebauten Boxer keinen Sinn. Eben der bekam von BMW bei der Präsentation sehr wenig Aufmerksamkeit, ohne genaue Angaben zu Leistung oder Größe. BMW antwortet kryptisch, dass da noch etwas käme, aber was dann per Homologationsdaten kam, sind die bekannten Werte. Also 1.170 Kubik, 109 PS und 116 Nm.

Allerdings ändern sich die Drehzahlen der Höchstwerte. Seine Spitzenleistung erbringt der Boxer 250 Touren früher, bei 7.000/min, während das maximale Drehmoment 500 Touren später, bei 6.500 Touren wirkt. Optisch verfeinert BMW die Ventildeckel des Boxers mit symmetrischen Radien, die "Heldenbrust"-Abdeckung vorn ist ebenfalls neu geformt.

Optik und Style haben gelitten Der komplett neue Stahlrohr-Rahmen bedingt oder begünstigt einige tiefgreifende Änderungen der Optik der R 12 gegenüber der bisherigen R NineT. Insbesondere der neue, kürzere, dafür höher bauende Benzintank fällt direkt auf. Er hat nicht mehr die elegante, geschwungene Form des R NineT-Pendants, sondern wirkt besonders durch die Lackierung den ikonischen Toaster-Tanks der R 75-Reihe der 1970er-Jahre ähnlich.

Leider verzichtet BMW bei der R 12 auf den schicken Luftschnorchel rechts und deckt damit einige unordentliche Bereiche auf. Zu deutlich erkennt das Auge die Lage von Steckern, Plastikdeckeln oder Tankhaltern sowie unschöne Schweißnähte des R 12-Tanks, der weiterhin aus Aluminium gefertigt wird. Gleiches gilt für die rechte Fahrzeugseite, wo zu viel unattraktive Technik zu sehen ist.

Neue Airbox, neuer Auspuff 2024 kommt die Euro 5+ und daran angeschlossen die Asep 2.0, also eine novellierte Fahrgeräuschnorm, die gezielt offensive Klappensteuerungen in der Abgasanlage adressiert. Kurzgefasst: Motorräder mit Klappen müssen länger und öfter mit geschlossener Klappe fahren. BMW löst das und verzichtet bei der neuen R 12 NineT auf die Auspuffklappe, vergrößert den Vorschalldämpfer unter dem Motor und zeichnet den einseitigen Doppelendtopf in Peashooter-Optik neu.

Ebenfalls neu zog BMW die Krümmer der R 12 im Swept-Back-Stil alter britischer Renn-Twins. Durch den engen Radius nach dem Auslass soll die Abgasgeschwindigkeit erhöht werden, und durch den größeren Vorschalldämpfer versetzt BMW die Lambdasonden weiter nach oben, näher an die Auslässe.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Zylinderkopfs fällt der geänderte Weg der Ansaugluft auf. Der Luftfilterkasten sitzt in der R 12 weiter hinten und höher im Heck und ist mit einem lackierten Deckel verkleidet. Gleichzeitig glättet das Neuordnen der Airbox die Seitenansicht und entschädigt etwas für die leicht chaotischen optischen Zustände an Lenkkopf und Tank.

Richtig keck das neue Heck Schön geworden ist das neue Heck der R 12 NineT von BMW, es ersetzt den zerklüfteten Stil der bisherigen R NineT mit einer ganzheitlichen Form aus Kunststoffverkleidungen, dickerer Sitzbank sowie gefälligerem Abschluss mit am Motorrad montiertem Rücklicht. In Summe: Das neue Heck ist so klassisch und trefflich gestaltet, wie es die komplette R 12 sein sollte.

BMW NineT entfeinert, wohl nicht entteuert Aktuell (2023) kostet eine BMW R NineT knapp 17.500 Euro. Den Preis der neuen R 12 NineT nannte BMW bisher nicht. Zu erwarten: Mit dem Entfeinern der NineT wird der Preis nicht entteuert.

Umfrage Klassiker oder modernes High-Tech-Bike? Was ist eher euer Ding? 27496 Mal abgestimmt Ich steh eher auf alte Eisen! Moderne Motorräder sind besser!