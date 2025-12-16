Neues A2-Modell von Triumph: Mehr PS für die Tracker 400

Nach der Speed 400 sowie den beiden Scrambler-Modelle mit einem X und einem XC bringt Triumph die Tracker 400 neu für 2026. Doch sie ist nicht einfach eine Speed mit Windschild und neuen Seitendeckeln, sondern hat technisch einige Änderungen erfahren. 2,5 PS mehr Leistung dürfte die wichtigste sein.

Triumph Tracker 400 hat viel Neues Wem die Speed 400 zu klassisch ist, dem bietet Triumph mit der neuen Tracker 400 etwas mehr Kante und Sport. Die Kante kommt im Grunde vom cleveren Design und dem Baukasten. Von der Scrambler 400 nimmt Triumph den Endtopf, zeichnet die Seitendeckel als Startnummerntafel neu und deckt den Sozius-Platz mit einem kantigen Cover ab.

Unter der leicht angepassten Karosse bleibt die Tracker 400 im Grunde die Speed 400 – bis auf den Motor.

Mehr Drehzahl, mehr Leistung In der neuen Triumph Tracker 400 leistet der bekannte Einzylinder mit 398 Kubik 42,5 PS bei 9.000/min. Die Leistung der Speed abgezogen, bleiben 2,5 PS bei 1.000/min mehr. Diese 1.000/min mehr stehen bei weiterhin 37,5 Nm, die die Tracker bei 7.500/min erzeugt.

Über neue Nockenwelle und einem höheren Drehzahllimit tunt Triumph den Motor der Tracker 400 exklusiv. Die Speed und Scrambler in Deutschland haben weiterhin 40 PS bei 8.000/min und 37,5 Nm bei 6.500/min.

Mehr Sitzhöhe und Gewicht Triumph spricht zwar von Änderungen an Chassis und Fahrwerk an der neuen Tracker 400, doch die Daten ändern sich kaum. Die Sitzhöhe steigt durch eine neue Sitzbank von 790 auf 805 Millimeter. Lenkkopf und Nachlauf ändern sich auf dem Papier um kleinste Werte, die kaum jemand erfahren dürfte: Der Lenkkopf steht um 0,2 Grad steiler, der Nachlauf misst 0,5 Millimeter kürzer in der Tracker. Was vielleicht durch die anderen Reifen kommt, die zwar weiterhin 110/70 R 17 und 150/60 R 17 messen, doch mit dem Pirelli MT60S ein anderes Profil fahren.

Woher allerdings die 6 Kilo mehr Gewicht kommen, ist nicht direkt zu erkennen. Von 170 auf 176 Kilo fahrfertig steigt das Gewicht der Tracker zur Speed.

Anderer Lenker und Fußrasten Um den 'Tracker' in der neuen Tracker 400 zu adressieren, änderte Triumph die Ergonomie in Richtung Sport. Der neue Lenker ist 23 Millimeter breiter und 134 Millimeter flacher, die Fußrasten der Tracker liegen 86 Millimeter weiter hinten sowie 27 Millimeter höher als in der Speed 400.

Was kostet die neue Triumph Tracker 400 Triumph bietet die neue Tracker 400 ab Mai 2026 in Deutschland an. Zur Wahl stehen die Farben Aluminium-Silver, Phantom-Black und Racing-Yellow. Die Preise mit 4 Jahren Garantie starten ab 6.495 Euro in Deutschland und 7.145 Euro in Österreich.