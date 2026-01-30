Retro-Café-Racer mit 75-PS-Twin: Neue Jawa 730 Twin aus Tschechien

Achtung, Verwechslungsgefahr: Diese neue Jawa kommt nicht von Jawa-Yezdi-Mahindra aus Indien, sondern von Jawa Moto aus Tschechien, also aus dem Ursprungsland der alten Motorradmarke.

Jawa 730 Twin als Prototyp in Tschechien Ein seriennaher Prototyp der neuen Jawa 730 Twin erschien erstmals Ende Januar 2026 in Tschechien. Offensichtliches Design-Motto: "Café Racer, neoklassisch arrangiert".

Technische Daten entsprechen der Jedi 750 aus China Technische Basis für die neue Jawa 730 Twin ist die bereits 2025 in Tschechien eingeführte Jawa JD 750 Retro, bei der es sich trotz irreführender Modellbezeichnung um ein modernes Naked Bike handelt. Und eigentlich um eine 750er von Jedi aus China, die in Europa mit verschiedenen Labels präsent ist, etwa als Mash FR 750.

Reihenzweizylinder-Motor mit 75 PS Dementsprechend ist der Antrieb der neuen Jawa 730 Twin der wassergekühlte Reihenzweizylinder-Motor von Jedi, entwickelt mit Unterstützung von Suter aus der Schweiz. Mit genau 730 Kubik kommt die moderne Konstruktion auf 75 PS (55 kW) 8.200/min, Euro-5+-konform. Eine optionale A2-Version mit 48 PS (35 kW) ist laut Jawa geplant. Mit den "offenen" 75 PS erreicht die Jawa 730 Twin im 6. Gang angeblich 205 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Stahlrohr-Brückenrahmen und einstellbares Fahrwerk Im Gegensatz zum bisherigen Aluminium-Chassis von Jedi hat die neue Jawa 730 Twin einen Stahlrohr-Brückenrahmen mit doppelten Oberzügen. Bereits bekannt sind hingegen die Hinterradschwinge aus Aluminium sowie das Zentralfederbein und die Upside-down-Telegabel, jeweils einstellbar von Kayaba (KYB).

Brembo-Bremsen mit Bosch-ABS Brembo liefert die prestigeträchtigen Bremsen für die neue Jawa 730 Twin, Bosch das ABS dazu. Standard sind die Reifenformate an den Aluminiumguss-Rädern, also 120/70-17 vorn und 180/55-17 hinten.

213 kg ohne Sprit im Acerbis-Tank Trocken, also ohne Sprit, wiegt die Jawa 730 Twin angeblich 213 Kilogramm. In den Kunststoff-Tank von Acerbis aus Italien sollen circa 16 Liter passen. Nutzerfreundliche Kompensation für das relativ hohe Gewicht ist die moderate Sitzhöhe unter 80 Zentimeter (785 mm).

LED, TFT, Connectivity und Funkschlüssel Moderne Ausstattungsdetails der neuen Jawa 730 Twin sind die LED-Leuchten rundum, bis an die Lenkerschalter, sowie das TFT-Display mit Connectivity samt Navigation. Obendrein hat die Jedi-Jawa ein Funkschlüssel-System. Café-Racer-Details sind die Sozius-Abdeckung und der seitlich an der Schwinge befestigte Kennzeichenhalter aus Gitterrohr.

Serienversion und Preis der Jawa 730 Twin für März 2026 angekündigt Mit allenfalls noch kleinen Änderungen soll die Serienversion der neuen Jawa 730 Twin ab 5. März 2026 zur Messe Motosalon im tschechischen Brünn erscheinen. Dort will Jawa auch den Preis für das neoklassische Café-Racer-Modell nennen.

Stärkere Jawa 1000 Twin soll folgen Zudem ist zur Messe Motosalon in Brünn eine noch etwas größere Überraschung angekündigt: die ebenfalls neue Jawa 1000 Twin, wohl mit Zweizylinder-Motor um 1.000 Kubik und entsprechend mehr Leistung. Zur "Liter-Jawa" sind diese Informationen vorab in Tschechien durchgesickert: Benzintank unter dem Sitz und Fahrwerkskomponenten von Öhlins, klassisch mit zwei Federbeinen hinten.