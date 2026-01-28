800 Retro-Cafe-Racer neu ab Werk: Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition

Als neues Sahnehäubchen auf seiner Modern-Classics-Palette präsentierte Triumph Ende Januar 2026 die Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition. Die ist schön konsequent im Stil britischer Original-Unikate aus den 1960er-Jahren angerichtet – selbstverständlich ohne französischen Akzent auf dem "e". Und: Sie erinnert an frühere Thruxton-Modelle.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 800 Exemplare der Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition sind 2026 insgesamt geplant. Wie viele davon für Deutschland vorgesehen sind, ist bislang nicht bekannt.

Besondere Merkmale und Details an diesem Sondermodell zweifarbige Sonderlackierung in "Competition Green" und "Aluminium Silver"

in Handarbeit aufgetragene Zierlinien in "Empire Gold"

Lenkstummel für gebückte, klassisch-sportliche Sitzposition

aus Aluminium gefräste Lenkerenden-Rückspiegel

braune "Bullet"-Sitzbank mit Heckbürzel-Abdeckung

Sozius-Fußrasten ab Werk nicht montiert, aber mitgeliefert

Stahlblech-Benzintank mit klappbarem Tankdeckel und konturierten Knie-Pads

Echtheitszertifikat zur Limited Edition

Technische Daten (entsprechend der Triumph Speed Twin 1200 RS) Motor wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor

Hubraum genau 1.200 Kubik

maximal 105 PS (77 kW) bei 7.750/min und 112 Nm bei 4.250/min

270 Grad Hubzapfenversatz mit V2-ähnlich pulsierendem Klang Fahrwerk Upside-down-Telegabel von Marzocchi vorn, zwei Federbeine von Öhlins hinten, jeweils voll einstellbar

Bremszangen Typ Brembo Stylema an der Doppelscheibe vorn

Aluminium-Gussräder, Reifen vorn 120/70-17, Reifen hinten 160/60-17, Metzeler Racetec RR K3

Gesamtgewicht 216 kg mit gefülltem Tank (14,5 Liter) Ausstattung schräglagensensibles ABS und Schlupfregelung

Schaltassistent (Quickshifter)

digitale Anzeigen mitsamt Connectivity-Funktionen in klassisch rundem Gehäuse

USB-C-Anschluss

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht in klassisch rundem Gehäuse

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 – Verfügbarkeit und Preis Ab März 2026 ist die weltweite Auslieferung der insgesamt 800 Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer geplant. Preis in Deutschland: 17.995 Euro (zuzüglich händlerspezifische Liefernebenkosten). Zum Vergleich: Die technische Basis Speed Twin 1200 RS kostet aktuell 16.395 Euro.