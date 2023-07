In diesem Artikel: Triumph Bonneville Bobber 2024

Triumph Bonneville Speedmaster 2024

Triumph Bonneville T100 2024

Triumph Bonneville T120 und Black 2024

Triumph Scrambler 900 2024

Triumph Scrambler 1200 XE und XC 2024

Triumph Speed Twin 900 2024

Triumph Speed Twin 1200 2024

Triumph Thruxton RS 2024

Fazit

Kurz nach den Triple-Modellen zeigte Triumph im Juli 2023 die neuen Farben der Modern-Classics mit den 900er- und 1200er-Twins im Doppelschleifenrahmen. Die Modelle Speed Twin, Scrambler, Bobber, Speedmaster, Bonneville und Thruxton bekommen zahlreiche neue Lackvarianten für 2024.

Triumph Bonneville Bobber 2024 Von 2 auf 3 erhöht Triumph die Auswahl an Lacken bei der Bonneville Bobber. Zu den bekannten Varianten in "Jet Black" und "Red Hopper" stellt Triumph die neue 2-Farb-Variante "Jet Black & Ash Grey". Beschränkt auf 2 graue Segmente am Tank kostet die Bobber so 350 Euro Aufpreis. Mit "Jet Black" als Basislack stehen 14.945 Euro auf der Rechnung. "Red Hopper" kostet 200 Euro mehr. Antrieb wie gehabt mit 78 PS und 106 Nm aus 1.200 Kubik, bei 251 Kilogramm fahrfertig.

Triumph Bonneville Speedmaster 2024 Technisch eng verwandt mit der Bobber, erhält die doppelsitzige Speedmaster ebenfalls eine neue 2-Farb-Lackierung. "Pacific Blue & Silver Ice" heißt die neue Variante in kräftigem Blau und Silber. Sie ergänzt die bekannten Lacke "Jet Black" und "Cordovan Red". Basispreis in "Jet Black": 14.945 Euro. In Rot kommen 200 Euro hinzu, die neue 2-Farb-Variante kostet 350 Euro mehr. Antrieb, wie bei der Bobber ein Twin mit 1.200 Kubik, 78 PS und 106 Nm.

Triumph Bonneville T100 2024 900 Kubik, 65 PS und 80 Nm sind die Eckdaten des Motors in der Triumph Bonneville T100. 2024 ergänzt Triumph die 2-Farb-Lackierung "Competition Green & Ironstone". Sie bringt handgezogene Zierlinien in Silber mit. In "Jet Black" startet die T100 bei 11.145 Euro. Die bekannte 2-Farb-Variante in "Carnival Red & Fusion White" sowie der neue Lack kosten je 350 Euro Aufpreis.

Triumph Bonneville T120 und Black 2024 2.200 Euro, 300 Kubik, 25 Nm und 15 PS mehr kostet und hat die Triumph Bonneville T120 mehr als die 900er-Version. Die große Bonnie steht 2024 in 3 Farbvarianten zur Verfügung. Neu ist die 2-Farb-Lackierung in "Jet Black & Fusion White". Sie ergänzt die bekannten Varianten in "Jet Black" und "Cordovan Red & Silver Ice". Wie gehabt bietet Triumph die T120 Black an. Die sehr dunkle, fast chromfreie Variante steht in "Jet Black, Sapphire Matt" oder mit dem neuen "Graphite" zur Wahl. Die Preise starten für die T120 und die Black je in "Jet Black" bei 13.345 Euro, die genannten Lackvarianten kosten je 350 Euro Aufpreis.

Triumph Scrambler 900 2024 Bunt treibt es Triumph 2024 mit der Scrambler 900. Zu den gedeckten und bekannten Lacken in "Matt Khaki" und "Jet Black" stellt Triumph ein knalliges "Cosmic Yellow & Graphite". Aus 900 Kubik holt der Scrambler 65 PS und 80 Nm. Die Preise starten 2024 bei 11.445 Euro, für "Matt Khaki" und "Cosmic Yellow" fallen je 200 Euro Aufpreis an. Die 2-Farb-Variante in "Carnival Red & Jet Black" scheint zu entfallen.

Triumph Scrambler 1200 XE und XC 2024 Die großen Triumph Scrambler 1200 in den Varianten XE und XC kommen 2024 in je 3 Farbvarianten zu den Händlern. Es bleibt bei "Sapphire Black" und "Matt Khaki & Matt Jet Black". Es kommt die neue Variante in "Matt Sandstorm & Matt Jet Black" hinzu. Die Preise starten für die Scrambler 1200 XC bei 14.645 Euro, die mit besserem Fahrwerk ausgestattete XE kostet ab 15.695 Euro. Basislack ist "Sapphire Black", die Farbvarianten kosten je 350 Euro Aufpreis.

Triumph Speed Twin 900 2024 Die günstigste Art, klassisch Triumph zu fahren, ist die Speed Twin 900. Ab 9.745 Euro zu haben, steht sie 2024 in 3 Farbvarianten zur Verfügung. Zum Basislack "Jet Black" gesellen sich gleich 2 neue 2-Farb-Lackierungen in "Carnival Red & Phantom Black" sowie "Competition Green & Phantom Black" zu je 200 Euro Aufpreis. Wie gehabt, hat der 900er-Twin 65 PS und 80 Nm.

Triumph Speed Twin 1200 2024 Schon bei der Präsentation der Thruxton wünschten wir uns eine Variante mit Rohrlenker. 2019 ging dieser Wunsch in Form der Speed Twin 1200 in Erfüllung, für 2024 erfüllt Triumph den Wunsch nach neuen Farben. Ebenfalls 2 neue 2-Farb-Varianten stehen zur Wahl. "Carnival Red & Storm Grey" sowie "Matt Ironstone & Matt Storm Grey" ergänzen den Basislack "Jet Black". Die Preise starten bei 13.095 Euro, die beiden neuen Varianten kosten je 200 Euro Aufpreis. Es bleibt bei 112 Nm und 100 PS aus 1.200 Kubik.

Triumph Thruxton RS 2024 Die teuerste Art, einen neuen Twin von Triumph zu fahren, ist die Thruxton RS. Für 2024 steht sie in 2 Farben zur Wahl. Basis ist das bekannte "Jet Black", hinzu kommt die neue 2-Farb-Variante "Jet Black & Silver Ice". Die Preise starten bei 16.495 Euro in "Jet Black", die 2-Farb-Variante kostet 350 Euro Aufpreis. Wie gehabt, ist die Thruxton RS die stärkste Twin-Triumph mit 112 Nm und 105 PS aus 1.200 Kubik.