Noch eine Offroad-R12 von BMW: Umbaukit The Tracker für die BMW R12 nineT

Ein Glück ist es ein Umbaukit für die aktuelle R12 nineT und kein neues Nischen-Modell für die Nische. BMW hält die Modellpalette der Heritage-Boxer zunächst auf 3 Modelle beschränkt und bringt nicht für jede Strömung ein eigenes Modell wie einst bei der R nineT. "The Tracker" heißt das Paket mit zahlreichen Einzelteilen für die R12 und kann ab sofort bestellt werden.

BMW R12 nineT The Tracker Etwas Flat-Track hat in den letzten 15 Jahren keinem Modern Classic Bike geschadet. So wird es auch bei der aktuellen R12 nineT mit dem Umbaupaket The Tracker sein.

Direkt im Konfigurator ist der Umbau bestellbar, der 2.488 Euro Teilekosten auf die mindestens 17.410 Euro Basispreis der R12 nineT addiert. Hinzukommen wohl noch die Kosten der Montage beim Händler, denn die Teile laufen unter "Zubehör" und nicht unter "Sonderausstattung". Plus individuelle Änderungen an Farbe oder Design.

Laut BMW ist keines der Teile eintragungspflichtig, da homologiert. Man darf trotzdem auf die erste Verkehrskontrolle gespannt sein. Und wem das gesamte Kit zu viel ist: Die Teile sind auch einzeln bestellbar.

Heckumbau für die R12 nineT ab Werk Herzstück des Umbaus der R12 nineT zum Tracker ist der Heckumbau in Storz-Optik mit der neuen Halterung der 3-in-1-Leuchten. Das Kennzeichen trägt dieser Umbau am Hinterrad. Weiterhin kommen mit dem Paket noch: