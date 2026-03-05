Werks-Café-Racer aus Milwaukee: Harley-Davidson RMCR - bald in Serie?

Erstmals und völlig überraschend erschien die neue Harley-Davidson RMCR zur Mama Tried Motorcycle Show Ende Februar 2026. Diese Motorradmesse in Milwaukee ist ein jährliches Heimspiel für die traditionell dort ansässige, über 120 Jahre alte US-Company.

Harley-Davidson RMCR als Café Racer Überregional und international ging die Harley-Davidson RMCR ab Anfang März 2026 viral, über die offiziellen Social-Media-Kanäle des 1903 gegründeten Motorradherstellers. Und nicht nur das Erscheinungsbild des Concept Bikes ist eindeutig, das Typkürzel enthält die wesentlichen Informationen.

V2-Motor mit über 150 PS RM steht bei der Harley-Davidson RMCR für Revolution Max, so heißt der wassergekühlte V2-Motor mit rund 1.250 Kubik und über 150 PS. CR ist die Abkürzung für Café Racer – wie schon Ende der 1970er-Jahre bei der von Willie G. Davidson persönlich entwickelten Harley-Davidson XLCR.

Werks-Projekt aus der Design-Abteilung in Milwaukee Dem Vernehmen nach ist die Harley-Davidson RMCR in der Design-Abteilung des Stammwerks in Milwaukee entstanden, unter der Leitung von Design Director Björn Shuster. Technische Plattform ist offenbar die Pan America 1250 ST gewesen, mit mittragendem Antrieb, hier jedoch tiefergelegt und selbstverständlich ohne den langen Heckrahmen der Reiseenduro. Bei der Hinterradschwinge aus Aluminium handelt es sich ebenfalls um eine kürzere und leichtere Ausführung.

Sportliches Fahrwerk mit Öhlins und Brembo Federbein und Upside-down-Telegabel der Harley-Davidson RMCR stammen aus der schwarzen Serie von Öhlins und sind voll einstellbar. Obendrein hat der Café Racer einen Lenkungsdämpfer zwischen den sportlichen Lenkstummeln. Und zwei symmetrische, runde TFT-Displays, quasi als Modern-Classic-Cockpit. Standesgemäß sind die Bremsenkomponenten von Brembo, aus Aluminium gefräst die weit hinten positionierten Fußrasten.

Leichte Harley-Davidson mit Carbon und Titan Sämtliche Verkleidungsteile an der Harley-Davidson RMCR sind – offensichtlich – aus leichtem Carbon, von der rundlichen LED-Lampen-Schale bis zum kurzen Café-Racer-Heck. Umso edler wirken die goldfarbenen Dekor-Elemente. Und die beiden Endschalldämpfer der speziell angepassten 2-in-2-Abgasanlage von Akrapovic sind partiell aus Titan gefertigt, bekanntlich ebenfalls ein leichter Werkstoff. Insgesamt sieht die RMCR eher nach 200 Kilo als nach den "246 kg fahrbereit" der Pan America ST aus.

Kommt die Harley-Davidson RMCR als neues Modell? Während die Pan America-Modelle längst im Handel erhältlich sind, ist die Harley-Davidson RMCR bislang ein Concept, ein Showbike, eine Einzelanfertigung – "1 of 1". Doch das Feedback, auf das die offizielle Vorstellung in Social Media abzielte, ist überwältigend positiv. Und so erscheint es inzwischen durchaus möglich, dass Harley-Davidson die RMCR zum Serienmodell weiterentwickelt. Im Gegensatz zum bereits 2019 präsentierten Concept Bronx, das als Roadster ähnlich war – aber kein Café Racer.