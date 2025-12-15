Wobei, das müssen wir gleich am Anfang zugeben – das ganz, ganz große Neuheiten-Feuerwerk zündete die Eicma 2025 in Mailand nicht mehr. Was vor allem im 125er-Segment daran lag, dass die Austria-Platzhirschen nicht teilnahmen. Und mit KTM und Husqvarna fehlen dann gleich zwei sehr relevante Marken im 125er-Bereich. Dennoch: Spürnase Moritz hat den guten, alten Detektiv-Koffer ausgepackt, die Lupe gezückt und auf der Eicma seinen Schrittzähler zu neuen Höchstwerten getrieben. Und das nicht ohne Grund, schließlich hat er uns für diese Podcast-Folge drei neue 125er mitgebracht, über die wir im Detail sprechen. Schließlich wollen wir alle wissen, was die 125er-Highlights für 2026 können. Taugen die als Favorit für die eigene Garage oder sollte man besser die Finger von ihnen lassen. Wer’s wissen will, hört jetzt einfach rein – bei den 2025 Eicma-Neuheiten im 125er-Bereich.\n\t\t\t,\n\t\t