Reiseenduros der Top-Klasse: Welche passt zu Passstraße, Alltag und Schotter?

Zwei der vier Test-Maschinen kommen mit einem besonderen Feature: Die KTM 1390 Super Adventure S Evo mit Fliehkraftkupplung und automatisiertem Getriebe (AMT) und die BMW R 1300 GS mit automatischem Schaltassistenten (ASA), der ebenfalls die Kupplung automatisch betätigt. Im manuellen Modus bieten beide Maschinen Eingriffsmöglichkeiten. Unterschiede zeigen sich vor allem in der "Intelligenz" der Automatik. Den ausführlichen Test der beiden "Automatik"-Systeme findet ihr in diesem Vergleich von BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo.