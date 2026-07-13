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Reiseenduros der Top-Klasse: Welche passt zu Passstraße, Alltag und Schotter?

Reiseenduro-Gipfeltreffen von BMW, Ducati, KTM und Triumph
Welche passt zu Passstraße, Alltag und Schotter?

BMW R 1300 GS, KTM 1390 Super Adventure S Evo, Ducati Multistrada V4 S und Triumph Tiger 1200 Rally Pro im Vergleich – Handling, Komfort, Motoren und Bremsen im Praxistest.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.07.2026
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Vier Reiseenduro-Motorräder, BMW R 1300 GS Trophy, Ducati Multistrada V4 S, KTM 1390 Super Adventure S Evo und Triumph Tiger 1200 Rally Pro, fahren nebeneinander auf einem engen Weg. Die Straße führt von einem Aussichtspunkt neben einem Turm weg. Im Hintergrund ist eine weite Aussicht zu sehen. Alle vier Fahrer tragen Motorradbekleidung und Helme.
Foto: Jörg Künstle

Zwei der vier Test-Maschinen kommen mit einem besonderen Feature: Die KTM 1390 Super Adventure S Evo mit Fliehkraftkupplung und automatisiertem Getriebe (AMT) und die BMW R 1300 GS mit automatischem Schaltassistenten (ASA), der ebenfalls die Kupplung automatisch betätigt. Im manuellen Modus bieten beide Maschinen Eingriffsmöglichkeiten. Unterschiede zeigen sich vor allem in der "Intelligenz" der Automatik. Den ausführlichen Test der beiden "Automatik"-Systeme findet ihr in diesem Vergleich von BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo.

Passstraßen, Schotter und die Sache mit dem 21-Zöller

Die vier Test-Motorräder BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4 S, KTM 1390 Super Adventure S Evo und Triumph Tiger 1200 Rally Pro müssen sich im Hinblick ...

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