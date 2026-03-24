20.000 Hondas müssen in die Werkstatt: Rebel und Scrambler stehen im Rückruf

Klein, aber oho. Im Falle des aktuellen Rückrufs von Honda traf diese Phrase nie genauer. In den Maßen M6 x 16 verwendet Honda in zahlreichen Modellen eine Sicherheitsschraube, die im Falle von 19.406 Exemplaren der CMX 300, der CMX 500 und der CL 500 in den USA zu locker sein kann. Das Problem: Die Schraube hält das Lenkerschloss an der unteren Gabelbrücke, kann im Falle des Lösens die Lenkung beeinflussen und zum Sturz führen, wenn sie sich einen Weg zwischen Lenkrohr und Gabel sucht.

Schraube kommt neu und wird verklebt Laut der nationalen Verkehrssicherheitsbehörde der USA (NHTSA) kann diese Schraube an knapp 20.000 Motorrädern locker sein, da Honda wohl keine festgelegte Methode hat, das Anzugsmoment für dieses Bauteil vorzuschreiben. Entsprechend ist der Zeitraum der Baujahre recht lang.

Teilweise sind Motorräder betroffen, die ab Dezember 2022 gebaut wurden, während die letzten Modelle Ende Februar 2026 vom Band liefen. Das erklärt die in den USA hohe Zahl an zurückgerufenen Modellen.

Was ist passiert? Mitte März 2025 erhielt laut NHTSA Honda einen Bericht über einen (Un-)Fall, wohl in den USA. Nach Erhalt der Schraube suchte Honda Wege, über Vibrationstests das Lösen zu reproduzieren. Ohne Erfolg.

Ab August 2025 untersuchte Honda daher das Anzugsmoment bei der Montage und kam im Oktober 2025 zu einem ersten Schluss: Die Schraube selbst ist fehlerfrei. Der Grund des Lösens ist die Montage mit einem zu geringen Anzugsmoment.

Am 5. März 2026 entschied Honda, einen Rückruf für die 3 Modelle CMX 300, CMX 500 und CL 500 zu starten.

Was ist eine Sicherheitsschraube? Besagte Schraube zum Befestigen des Lenkerschlosses ist eine Einmalschraube oder Sicherheitsschraube. Ihr Schraubenkopf kann nur mit einem speziellen Werkzeug angetrieben werden.

Gerade bei Verschraubungen, die eine Diebstahlsicherung befestigen, kommen derartige Schrauben zum Einsatz. Beliebt waren früher sogenannte Abreißschrauben, gerade zum Befestigen des Zündschlosses. Sobald die Schraube mit einem bestimmten Anzugsmoment unterlag, riss der Antrieb ab. Zurück blieb ein Schraubenkopf ohne jedes Profil und nur sehr niedrige Flanken. Diese Schrauben können im Grunde nur durch Ausbohren entfernt werden.

Schraube Nummer 7 wird beim aktuellen Rückruf von Honda getauscht und mit einer zusätzlichen Schraubensicherung versehen.

Rückruf in Deutschland ? Durch die lange Bauzeit der betroffenen Modelle in den USA dürfte Honda die in Deutschland und alle europäischen CMX 300, CMX 500 und CL 500 ebenfalls überprüfen. Ein Rückruf über das KBA ist Ende März 2026 nicht gelistet. Doch da die Baureihe komplett im thailändischen Werk Lamplatue in Ladkrabang gebaut wird, dürfte Honda in Europa hier nicht untätig bleiben.