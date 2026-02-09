Heiße Probleme bei Ducati Panigale und Streetfighter: V4-Modelle müssen in die Werkstatt

Das hatten wir doch schon, oder? Das war der erste Reflex auf den Rückruf der NHTSA in den USA für die Ducati Panigale V4 und Streetfighter V4 . Und ja, der Grund einer potenziell überhitzenden und im Falle schmelzenden Bremsleitung zum Hinterrad führte bereits 2025 zum Rückruf der Panigale V4 und V4 S in den USA und in Europa. 2026 muss Ducati den Rückruf erneut ausrufen und um die Streetfighter V4 und V4 S erweitern.

Ducati Panigale V4 und Streetfighter V4 müssen in die Werkstatt Wie schon Anfang 2025 ruft Ducati die Panigale V4 und zusätzlich die Streetfighter V4 wegen der Gefahr einer ausfallenden Hinterradbremse zurück. Die Leitung vom ABS-Block zum hinteren Bremssattel verläuft in der Nähe des hinteren Abgaskrümmers, kann überhitzen und im schlimmsten Fall schmelzen, was den Bremsdruck schlagartig auf Null senkt.

Zwar hat Ducati ein Hitzeschild eingebaut, doch dessen Position war schon Grund für den Rückruf 2025. 2026 wird das nach den Unterlagen der NHTSA komplett getauscht gegen eine neue Version. Wohl ebenfalls bei den bereits zuvor zurückgerufenen Panigale V4.

1.440 Ducati in den USA vom erneuten Rückruf betroffen In den USA sind 1.440 Ducati Panigale V4 und Streetfighter V4 vom erneuten Rückruf betroffen. In Summe die Modelljahre 2025 und 2026, die zwischen 6. September 2024 und 25. Juli 2025 gebaut wurden. Der Großteil von 1.098 Panigale hat damit den gleichen Produktionszeitraum wie die aus dem Rückruf 2025, was den Schluss erlaubt, dass sie erneut in die Werkstätten müssen.

Die übrigen betroffenen 325 Streetfighter V4 und V4 S baute Ducati zwischen 13. März und 28. April 2025 sowie zwischen 4. Juni und 7. Juli 2025. Die noch fehlenden 61 Panigale liefen zwischen 23. Juni und 1. Juli 2025 vom Band.

Wie läuft der Ducati-Rückruf in Deutschland? Und da alle V4-Modelle vom besagten Band bei Ducati in Bologna laufen, ist es logisch, dass der Rückruf nicht nur für die USA gilt. Sondern, wie schon 2025, ebenfalls für Deutschland, als 228 Panigale betroffen waren. Derzeit haben weder die EU noch das KBA den aktuellen Rückruf gelistet, und unsere Anfrage zu diesem Thema bei Ducati Deutschland läuft.

Die US-Behörde NHTSA geht davon aus, dass alle Fahrzeuge aus den genannten Produktionszeiträumen untersucht werden müssen und schätzt die Schadenquote auf 1,8 Prozent.