16.994 Harleys müssen in die Werkstatt. Diese Anzahl gilt für die USA. Im Rahmen eines Rückrufs von Harley-Davidson müssen die Street Bob, Heritage Classic, Low Rider S und Low Rider ST der Modelljahre 2025 und 2026 nachgebessert werden. Der Grund ist kein Kleinkram, denn die Bremsleitung zum Hinterrad kann undicht werden.Rückruf bei Harley-Davidson: Bremsleitung scheuert sich wundZwar könnte man meinen, Harley-Davidson baut bei den aktuellen Modellen die gleiche Hardware für die hintere Bremsanlage ein, und damit läge man nicht falsch. Doch bei den betroffenen Modellen Street Bob, Heritage Classic, Low Rider S und Low Rider ST ist der Heckrahmen nebst Schwinge etwas schmaler als bei den übrigen Cruiser-Modellen Breakout oder Fat Boy.Daher liegt die Bremsleitung unter Umständen am sogenannten Body Control Modul (BCM) an und kann im ärgsten Fall ein Loch aufscheuern, was den Aufbau von Bremsdruck hinten verhindert.\n\t\t\t,\n\t\tNeuer Halter eingebautAls Lösung für das Problem der anliegenden Bremsleitung ersetzt Harley-Davidson im Zuge des freiwilligen Rückrufs einen neuen Halter für das BCM, der das Modul neu positioniert. So erhält die Bremsleitung mehr Platz. Weiterhin ist Teil des Rückrufs das Inspizieren der Bremsleitung auf erste Schäden, die den Austausch nach sich ziehen würden.Harley-Davidson handelt schnellFast beeindruckend schnell reagiert Harley-Davidson auf eine Meldung über eine undichte Bremsleitung. Am 5. März 2026 erhielt Harley-Davidson laut unseren Kollegen von motorcycle.com einen Bericht zu einem Schaden an einer Low Rider ST von 2025. Knapp einen Monat später, am 6. April, rief Harley-Davidson den Rückruf aus, um die knapp 17.000 Bikes in den USA nachzubessern.\n\t\t\t,\n\t\tIn der Produktion schon verbessertWobei das schnelle Handeln eine Vorgeschichte zu haben scheint, denn laut demselben Bericht seien Bikes der betroffenen Modellreihen bereits seit dem 18. März 2026 ab Werk mit einem neuen Halter versehen.Rückruf in Deutschland?Da Harley-Davidson alle Modelle der betroffenen Baureihen in denselben Werken herstellt, liegt der Schluss nahe, dass europäische Modelle ebenfalls mit diesem Problem ausgeliefert worden sind. Von Harley-Davidson und/oder dem deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lag am 17. April 2026 noch keine Information über entsprechende Maßnahmen vor.\n\t\t\t,\n\t\t