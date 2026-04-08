Rückruf: Honda ruft die Hornet 1000 zurück - Benzin kann auslaufen

Der Hornissen-Schwarm kommt nicht zur Ruhe. Honda ruft die 2025er-Modelle der Hornet 1000 und Hornet 1000 SP zurück in die Werkstätten. 12.488 Motorräder weltweit und 2.583 in Deutschland. Grund ist ein falsch verlegtes Kabel unter dem Tank, das im schlimmsten Fall die Kraftstoffleitung löst.

Verkaufsstopp, Sturz- und Brandgefahr laut NHTSA (USA) Zwar sind in den USA derzeit "nur" 429 Bikes vom Rückruf betroffen, doch wie gewohnt liefert die US-Behörde NHTSA umfangreiche Informationen über den Rückruf. Demnach suchte Honda bereits ab Mai 2025 nach ersten Hinweisen zur Ursache für lockere oder gelöste Kraftstoffleitungen. Zwischen Juni und September 2025 erreichten Honda weitere Berichte über ein bestehendes Problem, vornehmlich aus Europa.

Unter Umständen gelöste Benzinleitung Weitere Berichte aus Japan zählte Honda dann zwischen November 2025 und dem 13. Januar 2026. Zwar wurden keine Unfälle oder Brände durch die gelöste Kraftstoffleitung oder auslaufendes Benzin bekannt, trotzdem rief Honda Mitte März 2026 vorsorglich einen Verkaufsstopp in den USA aus – und fand zwischenzeitlich den Grund für das Problem.

Rückruf Honda CB 1000 (SP) Hornet – Kabel falsch verlegt Laut den Unterlagen der US-Behörde NHTSA erlaubt der Kabelbaum beim Verlegen eine gewisse Toleranz. Die führte zum Verlegen des Kabels des Neigungswinkelsensors an der falschen Stelle. Daher kann der Stecker des Sensors zwischen der Kraftstoffleitung und dem Blinkrelais liegen und so Zug oder Druck auf den Tankanschluss ausüben – und im ärgsten Fall die Kraftstoffleitung vom Tank abziehen.

2.583 Hornets sollen in Deutschland in die Werkstatt Von weltweit 12.488 Honda CB 1000 (SP) Hornet sind in Deutschland – laut Honda Deutschland – 2.583 Fahrzeuge betroffen. Honda schreibt die Halter direkt an. Die Honda-Werkstatt prüft die Lage des womöglich falsch verlegten Kabels, korrigiert die Lage und bringt eine zusätzliche Befestigung an. Das Ganze soll in 30 Minuten abgeschlossen sein und ist für die Halter selbstverständlich kostenlos.