Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Naked Bike

5 Midsize-Edel-Naked-Bikes im Test: Feine Fahrwerke, viel Hightech, kräftige Motoren

Naked Bikes von BMW, Kawasaki, KTM, Triumph und Yamaha
Feine Fahrwerke, viel Hightech, kräftige Motoren

Edel-Naked-Bikes mit 750 bis 950 Kubik sind die wahren Könige der Landstraße. Neu im elitären Club: die KTM 990 Duke R. Im Test gegen BMW F 900 R, Kawasaki Z 900 SE Triumph Street Triple 765 RS und Yamaha MT-09 SP.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.02.2026
Als Favorit speichern
Vergleichstest BMW F 900 R, Kawasaki Z 900 SE, KTM 990 Duke R, Triumph Street Triple 765 RS, Yamaha MT-09 SP
Foto: Jörg Künstle

BMW F 900 R, Kawasaki Z 900 SE, KTM 990 Duke R, Triumph Street Triple 765 RS und Yamaha MT-09 SP – diese fünf Maschinen verleiten schnell zu überschwänglicher Begeisterung. Kritik entspricht meist Meckern auf höchstem Niveau. Vor allem, wenn man die Fahrzeugkonzepte subjektiv "erfährt", statt sie ausschließlich stur durch das Punkteraster zu betrachten.

Die fünf Test-Motorräder

Alle Kandidaten treten mit den verheißungsvollen Kürzeln R, RS, SE oder SP an. Doch nur bei vier von ihnen verbirgt sich dahinter eine Edelversion mit verfeinertem Fahrwerk, mehr Power und Performance-Extras. BMW meint mit dem "R" schlicht "Roadster" – auf ein dediziertes Sportmodell der F 900 wird im Modellprogramm verzichtet. Stattdessen lässt sich die BMW F 900 R mittels ...