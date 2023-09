Mit dem neuen Twin der 450er-Reihe brachte CFMoto 2022 Schwung in die A2-Klasse. Laufen die zahlreichen Twins von Honda und Kawasaki dort mit keinem oder 180-Grad-Hubzapfenversatz, läuft der China-Twin mit dem Timbre eines 90-Grad-V2, produziert dabei 39 Nm und rund 48 PS. Nach dem Supersportler 450 SR ist das jüngste Modell mit dem Twin in Europa das Naked Bike CFMoto 450 NK. Und sie schickt sich an, mit einem Kampfpreis die A2-Klasse zu erobern.

CFMoto 450 NK 165 kg und 48 PS?

Die CFMoto ist eines der leichteren A2-Modelle, die die erlaubten 35 Kilowatt oder knapp 48 PS ausnutzen. Nur 165 Kilogramm Gewicht fahrfertig gibt CFMoto an. Im Kontext der Kassen- und Klassenschlager KTM 390 Duke (165 Kilo), Honda CB 500 F (189 Kilo) und Kawasaki Z 400 (167 Kilo) wäre sie damit die leichteste und stärkste Maschine. Wäre – denn das ist zwar technisch möglich, in Europa allerdings nicht legal. Die A2-Klasse ist an ein Leistungsgewicht von maximal 0,2 kW/kg gekoppelt, bei 165 Kilo dürfte die 450 NK also maximal 45 PS leisten. Sprich, bei 35 Kilowatt Leistung muss die CFMoto mindestens 175 Kilogramm fahrfertig wiegen. Aber selbst wenn: Mit diesem Gewicht wäre sie immer noch 14 Kilo leichter als die gleich starke Honda und 8 bis 10 Kilogramm schwerer als die leicht schwächeren A2-Modelle von KTM (45 PS) oder Kawa (45 PS).