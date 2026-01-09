Erste Bilder machen heiß: Neue Ducati Diavel V4 S angemeldet

Am 19. Dezember 2025 hatte Ducati das Design der mutmaßlichen neuen Diavel V4 S beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) angemeldet, die Veröffentlichung der Bilder erfolgte am 7. Januar 2026 (siehe oben in der Bildergalerie).

Neue Ducati Diavel V4 mit neuen Rädern Auf den ersten Blick sieht die neue Ducati Diavel V4 zwar gar nicht so neu aus, doch auf den zweiten Blick fallen einige neue Details auf. Vor allem sind das die Räder mit geändertem Speichen-Design – und womöglich ein paar Gramm weniger ungefederter Masse, was positive Effekte aufs Handling des Power-Cruisers hätte.

Neuer Schalldämpfer mit 4 schrägen Slashcut-Endrohren Am weiterhin schön freizügig an der Einarmschwinge rotierenden, breit bereiften Hinterrad der neuen Ducati Diavel V4 sticht eine weitere Änderung ins Auge: Dem schon bisher sehr markanten Schalldämpfer mit 4 Auspuffmündungen haben die Designer schräg abgeschnittene "Slashcut"-Endrohre verpasst. Dabei beweisen sie ihre Liebe zu Details: In den 4 Mündungen sind akzentuierende Einprägungen und sogar Wabengitter-Einsätze zu erkennen.

Facelift für die Ducati Diavel V4 Ein Facelift im wahrsten Sinne des Wortes bekommt die Ducati Diavel V4 offenbar in Form der neuen Seitenverkleidungen mitsamt den Lufteinlässen. Diese Design-Merkmale sind bereits vom neuen, für 2026 offiziell vorgestellten Top-Modell Diavel V4 RS bekannt.

Ducati Diavel V4 S mit elektronischem Fahrwerk Technische Daten zur neuen Ducati Diavel V4 enthält die Design-Patent-Anmeldung zwar keine, doch in der Ansicht von oben ist die Verkabelung der Upside-down-Telegabel zu erkennen. Demnach bekommt die neue Diavel V4 ein elektronisch geregeltes, semi-aktives Fahrwerk – zumindest optional als Diavel V4 S. Bisher gibt es keine S-Variante von der Diavel V4.

Technische Daten, Leistung und Gewicht Ob sich an den bisherigen Eckdaten der Ducati Diavel V4 (seit 2023) etwas ändert, ist bislang unklar. Ohne desmodromische Ventilsteuerung kommt der "Granturismo"-V4 mit 1.158 Kubik auf 168 PS (124 kW) bei 10.750/min. Mit 1.103 Kubik und Desmodromik erreicht der "Desmosedici Stradale"-V4 bis zu 182 PS (134 kW) bei 11.750/min – in der Diavel V4 RS, ab 2026. Möglicherweise speckt die etwas schlanker erscheinende neue Basis-Diavel V4 ein paar Kilos ab, bisherige Werksangabe zum Gewicht sind 223 kg (ohne Sprit).

Kommt die neue Ducati Diavel V4 S schon 2026? Preis? Wann die neue Ducati Diavel V4 und/oder die neue Diavel V4 S in den Handel kommen, hat Ducati noch nicht bekanntgegeben. Das könnte im Laufe der Saison 2026 passieren, oder aber erst zum Modell-Jahrgang 2027. Aktuell steht die Diavel V4 ab 28.190 Euro in der Ducati-Preisliste. Die neue Version, zumal als S-Variante mit elektronischem Fahrwerk, dürfte die 30.000-Euro-Marke knacken.