Immer noch brutal(e): Neue MV Agusta 800 bleibt heftig und hart

Bevor wir aus Varese auf der EICMA 2025 neue Modelle erwarten, beschenkt MV uns und insbesondere sich zunächst zum 80. Geburtstag selbst mit den "Ottantesimo"-Sondermodellen. Im Herbst 1945 stellten die Italiener mit der MV 98 ihr erstes Motorrad vor. 2025 gibt's zu dessen Ehren die Ottantesimo-Sondermodelle von Brutale, Dragster, F3 und Superveloce in rot-silbernem Styling.

Die Updates betreffen hauptsächlich das Motormanagement, das zur Einhaltung der Euro-5+-Norm überarbeitet wurde. Dazu gibt’s für die neue MV Agusta Brutale 800 Ottantesimo eine leichtgängigere Kupplung – that’s it. Chassis, Fahrwerk und Motor bleiben wie eh und je – emotional, betörend, fordernd.

Der aus dem Supersport-Bike F3 entlehnte Dreizylinder-Motor leistet weiterhin 140 PS bei 12.300/min und 87 Nm bei 10.250/min aus 801 Kubikzentimetern Hubraum. Mechanisch läuft er in der neuen MV Agusta Brutale 800 Ottantesimo im Standgas rau und faucht heiser beim Beschleunigen.

Die Leistungsentfaltung entspricht eher der eines hochgezüchteten Reihenvierzylinders als einem Straßen-Triple. Beim Anfahren im sehr lang übersetzten ersten Gang schleift mangels Punch die neue wirklich sehr angenehm leichtgängige Kupplung etwas länger als gewohnt. So drückt die Brutale bis ca. 8.000/min akzeptabel an. Zum Leben erwachte er erst kurz vor dem fünfstelligen Bereich und ist dann hellwach.

Diese Charakteristik fordert: Wer im guten Getriebe die Gänge vor der Kurve nicht sauber sortiert, vermisst am Ausgang den Brutale(n)-Punch.

Ein Zucken der Gashand beim Überfahren einer Bodenwelle und die Brutale reißt so ruckartig am Lenker wie ein junger Hund an der Leine. Wer angesichts dieses Verhaltens den "Sport"-Fahrmodus gegen "Road" oder "Street" tauschen möchte, wird enttäuscht.