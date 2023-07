Ein ziemlich ausgeglichenes Match zwischen Österreich und China. Vor allem werden KTM 790 Duke und CFMoto 800 NK vom gleichen Motor angetrieben, mit 95 PS (70 kW). Zudem sind sie fast genau gleich schwer, beziehungsweise gleich leicht, mit jeweils unter 190 Kilogramm, vollgetankt. Unterschiede gibt es bei der Ausstattung, wobei KTM und CFMoto da abwechselnd punkten.

Beispielsweise bietet das Fahrwerk der 800 NK mehr Einstellmöglichkeiten. Dafür ist das Bosch-ABS für die 790 Duke eine neuere Version, schräglagenoptimiert. Die Schlupfregelung ebenfalls – und die 800 NK hat gar keine. Dafür hat die 800 NK einen Tempomat. Und 4 Jahre Garantie.

Unterm Strich erscheinen die Pros & Contras, die Plus- und Minuspunkte nahezu ausgewogen. Manche davon werden abhängig von persönlichen Vorlieben bewertet. So wie das Design dieser beiden Halbschwestern made in China. Was unterm Strich fett stehen bleibt, ist die große Preisdifferenz: 1.609 Euro ist die 800 NK günstiger (Stand Juli 2023).