14 PS mehr und nur 400 Euro teurer: Neue Triumph Trident 660

Triumph Trident 660 neu mit 95 PS Größte News der neuen Triumph Trident 660: Sie hat den Antrieb der Daytona 660 erhalten und dadurch 14 PS und 4 Nm mehr auf der Habenseite. Allerdings muss der Triple dafür 11.250/min und 8.250/min drehen. Die Drehzahlen dafür steigen entsprechend um 1.000 und 2.000/min für die Spitzenwerte.

Der Unterschied: Bisher kam die Trident mit nur einer Drosselklappe für 81 PS aus. Für die 95 PS müssen es deren 3 sein, um den Gasdurchsatz und so die Drehzahlen zu erhöhen. Immerhin: Triumph reklamiert mindestens 54 Nm ab 3.000/min bis 12.000/min für die neue Trident 660.

Neues Federbein und 5 Kilo mehr Als Update an der neuen Triumph Trident 660 zählt das neue Federbein. Weiterhin mit 130 Millimeter Federweg und einstellbarer Vorspannung, zählt ab 2026 die einstellbare Zugstufe zu den Features. Die Gabel vorn ist weiterhin von Showa, nicht einstellbar und mit 120 Millimeter Federweg. Wohl erhöht das neue Federbein die Sitzhöhe von 805 auf 810 Millimeter.

Der neue Motor dürfte das Gros an den zusätzlichen 5 Kilogramm Leergewicht haben, wobei 195 Kilo fahrfertig bei 95 PS ein guter Wert sind. Nachteil der Mehrleistung: Der Verbrauch steigt von 4,6 auf 4,9 Liter je 100 Kilometer (Werksangabe), was die theoretische Reichweite von 304 Kilometer auf 285 Kilometer senkt, da der Tank wie gehabt 14 Liter fasst.

Neues Getriebe und weiterhin mit Top-Ausstattung Bereits zum Modelljahr 2025 bekam die Triumph Trident 660 ein wichtiges Update in Form der schräglagensensiblen Systeme, Tempomat, Cockpit und LED-Beleuchtung. Ebenso den Quickshifter mit Blipper, der durch das überarbeitete Getriebe laut Triumph noch genauer arbeiten soll.

Was kostet die neue Triumph Trident 660? Das deutliche Steigern der Leistung hat – zum Glück – kaum Einfluss auf den Preis. Von 8.295 Euro auf 8.695 Euro erhöht Triumph den Listenpreis und bietet die neue Trident 660 mit 95 PS in 3 Farben an. Ab März 2026 steht sie in "Cosmic Yellow", "Snowdowei White" und "Stone Grey" zur Wahl.