Für 899 Euro muss was kommen. So der erste Gedanke zur SERT-Edition der Suzuki GSX-8S von Suzuki Frankreich. Immerhin kostet das kleine der beiden erhältlichen Pakete gut 10 Prozent des Neupreises der GSX. Der Anlass: das erfolgreiche, mit französischen Fahrern besattelten EWC-Team SERT auf den 4 europäischen Langstreckenrennen. Was ist also drin?