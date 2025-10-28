EICMA 2025: Öffnungszeiten und Tickets

Die EICMA 2025 öffnet vom 4. bis 9. November ihre Tore auf dem Messegelände Fiera Milano Rho. An den ersten beiden Tagen (Dienstag & Mittwoch) bleibt der Zugang der Fachpresse und Branchenbesuchern vorbehalten – Jugendliche unter 18 Jahren erhalten an diesen Tagen keinen Zutritt. Ab Donnerstag, 6. November, ist die Messe für alle geöffnet.

Über 730 Aussteller aus 50 Ländern, darunter erstmals Unternehmen aus Estland, Panama oder den Emiraten, präsentieren rund 2.000 Marken. Italien stellt mit 30 % der Aussteller erneut das größte Kontingent. Die ersten beiden Messetage (4.–5.11.) sind ausschließlich dem Fachpublikum vorbehalten.

Öffnungszeiten EICMA 2025 Presse: Dienstag, 4. November: 8:30 – 19:30 Uhr (Eintritt ab 18 Jahre)

Fachbesucher: Dienstag, 4. November: 13:00 – 19:30 Uhr (Eintritt ab 18 Jahre)

Presse & Fachbesucher: Mittwoch, 5. November: 8:30 – 19:30 Uhr (Eintritt ab 18 Jahre)

Besucher: Donnerstag, 6. November bis Sonntag, 9. November: 9:30 – 18:30 Uhr Tickets für die EICMA 2025 Die Eintrittskarten sind ausschließlich auf www.eicma.it erhältlich. Die Standard-Tickets kosten 20 Euro, Nachmittags-Tickets gibt es ab 14 Euro, ermäßigte Tickets ab 7 Euro.

EICMA Hallenplan der EICMA 2025

Anreise per Motorrad oder Auto Die Adresse fürs Navi lautet Fiera Milano, SS. 33 del Sempione 28, 20017 Rho (MI), Italien. Aus Deutschland bieten sich u. a. die Gotthard- oder Bernardino-Route an. Beide treffen in Bellinzona/CH aufeinander. Von dort führt die Schweizer A2 über Lugano und Chiasso nach Como; dort die italienische A9 nach Süden nehmen. Ab der Mautstelle "Milano Nord" der Beschilderung Richtung A4-Venezia (Venice, Venedig) folgen und an der Ausfahrt "Fiera Milano" ausfahren. Wer aus dem Großraum München bzw. südlich oder westlich davon anreist, kann auch übers Dreieck Inntal, Innsbruck, Bozen, Trient und Verona fahren. Von dort führt die A4 über Bergamo bis zur Ausfahrt "Pero/Fiera Milano".

Anreise mit dem Flugzeug Flugreisende gelangen von den beiden Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa sowie vom etwas entfernteren Orio al Serio jeweils mit kostenpflichtigen Shuttlebussen verschiedener Anbieter zum Busparkplatz am Ost-Tor der EICMA. Ab Linate gelangt man außerdem mit der Buslinie 73 oder X73 zur Piazza San Babila; von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe. Ab Malpensa besteht die Möglichkeit, mit dem Malpensa Express Train zum Mailänder Nordbahnhof und von dort wiederum mit der U-Bahn-Linie 1 (rot) zur Messe zu fahren.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln Wer sein Quartier in Mailand bezieht, hat die besten Voraussetzungen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die EICMA zu besuchen. Je nach Standort des Hotels muss man auf die Linie M1 (rot) umsteigen und bis zur Endstation Rho Fiera fahren. Vom Zentrum aus kann die Fahrt schon 20-30 Minuten dauern, doch dafür steigt man direkt vor den Messehallen aus. Unser Tipp: Morgens bei der Ankunft gleich das Rückfahrt-Ticket kaufen, denn die wenigen Ticket-Automaten beim Messegelände sind nachmittags meist überfüllt.