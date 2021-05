Harley-Davidson macht Elektro eigenständig LiveWire wird eigene Marke für Elektromotorräder

Im Grunde hat Harley-Chef Jochen Zeitz den Schritt bereits als Teil der Hardwire-Strategie angekündigt: Die Elektromobilität aus Milwaukee soll Technologieführer werden. Nächster Schritt: Fachleute in Sachen Elektro einstellen, die unter anderem bei Ford Großes geleistet haben. Final also der Start der Marke LiveWire. Bisher stand LiveWire für das einzige Elektromodell der Company, dass wir in der Bildergalerie zeigen. Ab Juli 2021 werden neue Modelle neben dem Pionier-Krad unter diesem Label entwickelt, gebaut und vertrieben.

Neues Modell schon im Juli?

Bereits auf der International Motorcycle Show am 9. Juli in Irvine, Kalifornien soll das erste Motorrad unter der Marke LiveWire präsentiert werden. Ob es sich dabei um eine umgestaltete Harley-Davidson LiveWire handelt oder um ein völlig neues Modell, bleibt bis dahin spannend.

Harley-Davidson So soll die aktuellen Harley-Davidson LiveWire unter eigenen Label aussehen.

So soll die Marke funktionieren

LiveWire soll als eigenständige Marke außerhalb von Harley-Davidson funktionieren und sich eine eigene Identität aufbauen. Der Fokus soll zunächst auf urbaner Mobilität liegen, womit die aktuelle LiveWire wohl erstmal Speerspitze in Sachen Leistung bleibt. Elektrische Mobilität in ersten Schritten für den innerstädtischen Verkehr zu konzipieren, ist eine Strategie, die einige Hersteller auf dem Weg vom Verbrenner zum E-Motor nehmen. Die Pierer Group als Mutter von KTM und Husqvarna als vergleichsweise kleiner Hersteller (270.000 Motorräder in 2020) ebenso wie Produktionsriese Honda (17 Millionen Stück in 2020).

So soll LiveWire arbeiten

Harley-Davidson agiert heute noch vom gleichen Ort wie bei der Gründung: Milwaukee in Wisconsin. Die Firmenzentrale ist seit 1913 am gleichen Ort. In der Juneau Avenue. Nur einen Block vom alten Haus der Davidsons entfernt, in deren Garten 1903 die erste Hütte stand, in der Motorräder hergestellt wurden. An diesem Ort soll LiveWire bewusst nicht stattfinden. Die neue Marke soll dezentral und virtuell über zwei Hubs im Silicon Valley und in Milwaukee geführt werden. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt LiveWire für die Markterschließung: das bestehende Händlernetzwerk soll genutzt werden, um die neue Marke in eigenem Look&Feel darzustellen, aber eben nicht unter Flagge von Bar&Shield. Ergänzt durch eigene Showrooms an ausgewählten Orten, unabhängig der bestehenden Ladenlokale von Harley-Davidson.

Harley-Davidson Das neue Logo von LiveWire: Stylistisch und inhaltlich ganz weit weg von Harley-Davidson.

Fazit

Harley-CEO Jochen Zeitz bringt die alte Dame Harley ordentlich auf Trab. Krasse Schnitte, sinnvolle Anpassungen, namhafte Personalien, neue Produkte und schließlich die Gründung einer neuen Marke in der Marke sind in einem Jahr gefühlt mehr Änderungen als Harley in den letzten 120 Jahren in Summe hatte. Möge es der Company so gehen wie damals Puma, als Zeitz hier die Vorzeichen von Vereinssponsor Kreisklasse auf Weltmarke stellte.