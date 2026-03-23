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Motorrad-Neuzulassungen Februar 2026: Motorräder legen zu, 125er und Roller noch stärker

Motorrad- und Roller-Neuzulassungen Februar 2026
Motorräder legen zu, 125er und Roller noch stärker

Zweirad-Neuzulassungen Februar 2026: So entwickeln sich Motorräder, 125er-Bikes, 125er-Roller und Roller über 125 ccm – mit Top-Modellen, Marktanteilen und Einordnung des Gesamtzeitraums Januar–Februar.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.03.2026
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Zweirad-Neuzulassungen Februar 2026
Foto: Arturo Rivas / Jörg Künstle

Der Zweiradmarkt in Deutschland startet 2026 deutlich dynamischer als im Vorjahr. Das zeigen die KBA-Auswertungen für Februar 2026 sowie den Gesamtzeitraum Januar bis Februar 2026 (jeweils im Vergleich zu 2025). Auffällig: Während das Motorrad-Segment kräftig wächst, ziehen die Roller-Kategorien prozentual sogar noch stärker an.

Motorrad-Gesamtmarkt: Februar stark – und Januar bis Februar klar im Plus

2026 liegen alle betrachteten Kategorien im Plus gegenüber dem Vorjahr.

Februar 2026 (Einzelmonat)

  • Motorräder: 7.888 (+26,3%)
  • Leichtkrafträder (125er-Bikes): 1.053 (+35,2%)
  • Roller >125 ccm: 894 (+32,1%)
  • Leichtkraftroller (125er-Roller): 1.202 (+53,7%)

Januar bis Februar 2026 (Gesamtzeitraum)

  • Motorräder: 11.460 (+36,4%)
  • Leichtkrafträder: 1.545 (+38,2%)
  • Roller: ...
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