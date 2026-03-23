Motorrad-Neuzulassungen Februar 2026: Motorräder legen zu, 125er und Roller noch stärker

Der Zweiradmarkt in Deutschland startet 2026 deutlich dynamischer als im Vorjahr. Das zeigen die KBA-Auswertungen für Februar 2026 sowie den Gesamtzeitraum Januar bis Februar 2026 (jeweils im Vergleich zu 2025). Auffällig: Während das Motorrad-Segment kräftig wächst, ziehen die Roller-Kategorien prozentual sogar noch stärker an.
Motorrad-Gesamtmarkt: Februar stark – und Januar bis Februar klar im Plus
2026 liegen alle betrachteten Kategorien im Plus gegenüber dem Vorjahr.
Februar 2026 (Einzelmonat)
- Motorräder: 7.888 (+26,3%)
- Leichtkrafträder (125er-Bikes): 1.053 (+35,2%)
- Roller >125 ccm: 894 (+32,1%)
- Leichtkraftroller (125er-Roller): 1.202 (+53,7%)
Januar bis Februar 2026 (Gesamtzeitraum)
- Motorräder: 11.460 (+36,4%)
- Leichtkrafträder: 1.545 (+38,2%)
- Roller: ...