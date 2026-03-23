Motorrad-Neuzulassungen Februar 2026: Motorräder legen zu, 125er und Roller noch stärker

Der Zweiradmarkt in Deutschland startet 2026 deutlich dynamischer als im Vorjahr. Das zeigen die KBA-Auswertungen für Februar 2026 sowie den Gesamtzeitraum Januar bis Februar 2026 (jeweils im Vergleich zu 2025). Auffällig: Während das Motorrad-Segment kräftig wächst, ziehen die Roller-Kategorien prozentual sogar noch stärker an.