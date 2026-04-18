Stark zweistellig im Plus gegenüber dem Vorjahr erfreuen uns die Motorrad-Neuzulassungen im Frühlingsquartal 2026. Wir zeigen die aktuellen Top-Modelle, die Top-Marken, die vielen Gewinner und den einzigen Verlierer. Erfreulicher Zwischenstand nach dem ersten Quartal 2026: Bei den Motorrad-Neuzulassungen in Deutschland geht es wieder stark aufwärts – jedenfalls im Vergleich zum sehr schwachen Vorjahreszeitraum. Im mehrjährigen Vergleich zeichnet sich zumindest eine Stabilisierung des Motorradmarkts ab. Fast alle Hersteller haben von Januar bis März 2026 zugelegt, manche mehr, manche weniger. BMW ist Marktführer vor Kawasaki, Honda verliert Marktanteile – und die chinesischen Marken CFMoto und Voge etablieren sich im Top-Feld.