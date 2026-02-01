Bayer, Mann, Mitte 50, fährt Naked Bike: Der deutsche Durchschnittsbiker

2025 war kein gutes Jahr für den deutschen Motorradmarkt. Zumindest, was die Neuzulassungen angeht. Erklärbar durch die extremen Zahlen von Ende 2024 mit vielen Tageszulassungen, die wegen des Wechsels auf Euro 5+ notwendig waren. Die fehlenden Neuzulassungen tauchen partiell in den Zahlen der Besitzumschreibungen auf, also wenn eine ehemalige Tageszulassung auf den Käufer "umgemeldet" wird.

Minimal verschob sich die Halterstruktur, nämlich in folgendem Punkt: Der deutsche Durchschnittsbiker wechselte 2025 sein Lieblingssegment. Dazu gleich mehr.

Übrigens Die Basis der Zahlen sind die Statistiken des KBA über die Neuzulassungen 2025. Der Redaktion ist bewusst, dass in manchen Fällen der eingetragene Halter nicht der Fahrer ist. Der deutsche Durchschnittsbiker ist männlich 2025 wurden 96.071 Motorräder über 125 Kubik in Deutschland neu zugelassen. 77.451 davon auf natürliche Personen, also atmende Menschen, davon 66.082 männliche, entsprechend 11.369 weibliche.

Beide Werte liegen deutlich unter dem Vorjahr, da der Markt um 37.295 Neuzulassungen auf natürliche Personen schrumpfte oder auf die Geschlechter verteilt relativ um 34 und 22,3 Prozent.

Übrigens Von den fehlenden 37.295 Neuzulassungen auf natürliche Personen tauchten bis November 2025 insgesamt 30.523 Bikes in der Euro-5-Emissionsgruppe der Besitzumschreibungen auf.

Der deutsche Durchschnittsbiker ist über 50 Jahre alt Der deutsche Durchschnittsbiker ist laut Neuzulassungen 2025 männlich und über 50 Jahre alt. Von den 77.451 Motorrädern über 125 Kubik wurden 20.733 Stück auf Halter der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren zugelassen und damit 26,8 Prozent.

Doch die interpretierten Zahlen der anderen Altersgruppen zeigen: Die Tendenz geht eher Richtung 59. Denn die Altersgruppe der 60- bis 69-jährigen Motorradfahrer wuchs in den vergangenen Jahren stark und schrumpfte 2025 um 23,9 Prozent am geringsten. Mit 18.645 Neuzulassungen stellt diese Altersgruppe die zweitstärkste dar.

Altersgruppen der Neuzulassungen

unter 29 Jahre: 14.815 (-32,2 %)

30 – 39 Jahre: 10.788 (-30,6 %)

40 – 49 Jahre: 12.476 (-33,8 %)

50 – 59 Jahre: 20.733 (-39 %)

60 Jahre und mehr: 18.645 (-23,9 %)

MPS

Der deutsche Durchschnittsbiker kommt wohl aus Bayern Zugegeben, die Herkunft des deutschen Durchschnittsbikers im Jahr 2025 bleibt vage. Das KBA listet zwar die Bundesländer auf, unterscheidet aber nicht zwischen juristischen und natürlichen Personen. Da jedoch 19,4 Prozent der Neuzulassungen von Motorrädern über 125 Kubik Hubraum auf juristische Personen entfallen, übertragen wir diesen Anteil gedanklich.

Und erkennen: Die meisten Neuzulassungen registrierte das KBA in Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Inklusive der 19,4 Prozent in Zahlen:

Bayern mit 20.952 Neuzulassungen Nordrhein-Westfalen mit 19.721 Neuzulassungen Baden-Württemberg mit 14.664 Neuzulassungen Übrigens Das Bundesland mit den wenigsten Neuzulassungen für Motorräder über 125 Kubik war 2025 Bremen mit 917 Stück.

MPS

Der deutsche Durchschnittsbiker fährt Naked Bike Überraschung: Der deutsche Durchschnittsbiker entschied sich 2025 nach Neuzulassungen für ein Naked Bike. Die schier endlose Herrschaft der (Reise)-Enduros hat ein Ende – vorerst. Wählten 2024 in der Altersgruppe 50 bis 59 noch 12.953 Halter eine Enduro, waren es 2025 nur noch 7.018 Neuzulassungen.

Abgelöst als deutsches Durchschnittsbike wurde die (Reise-)Enduro von den Naked Bikes mit 7.889 Neuzulassungen in der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre sowie 32.561 Exemplaren insgesamt auf natürliche Personen.

Mit weitem Abstand folgen in Summe die Enduros mit nur noch 20.255 Stück, was einem Minus von 17.035 Stück zum Vorjahr 2024 entspricht.

MPS

Der deutsche Durchschnittsbiker fährt 99 PS und mehr Und das Naked Bike des deutschen Durchschnittsbikers hatte nach Neuzulassungen 2025 eine Leistung von 73 kW und mehr, also mindestens 99 PS. Von insgesamt 38.699 Naked Bikes, inklusive juristischer Halter, hatte jedes zweite über 99 PS Leistung. Exakt 19.399 Motorräder oder 50,1 Prozent entfallen auf diese Leistungsklasse.

Und legen wir noch die Gesamtzahlen der Hubraumklasse daneben, könnte dieses Naked Bike des deutschen Durchschnittsbikers zwischen 750 und 999 Kubik haben. Von den 96.071 Neuzulassungen 2025 fallen 29.546 Stück oder 30,6 Prozent auf diese Hubräume.

MPS