Nur halb so viele neue 125er: Top-Modelle und Neuzulassungen 2025

Insgesamt wurden im Jahr 2025, von Januar bis Dezember, 19.770 Leichtkrafträder bis 125 Kubik neu in Deutschland zugelassen. Das waren 18.168 (-47,9 Prozent) weniger als im Jahr 2024. In diesen nahezu halbierten Neuzulassungen steckt vor allem der Vorzieh-Effekt durch die Umstellung der Abgasnorm von Euro 5 auf Euro 5+ zum Jahreswechsel 2024/2025.
Neue 125er mit bis zu rund 90 Prozent im Minus
Im Laufe des Jahres 2025 wurde dieser Sondereffekt von realer Kaufzurückhaltung verstärkt. Und im Dezember 2025 gipfelte das Minus bei den 125ern schließlich in rund 90 Prozent weniger Neuzulassungen als im Dezember 2024 (-89,6 %, von 6.359 auf 660).
Yamaha ist 125er-Marktführer – knapp vor Honda
Trotzdem gab es 2025 nicht nur Verlierer. Vergleichsweise gut ...