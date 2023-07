4.487 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) wurden im Juni 2023 neu in Deutschland zugelassen. Im Vergleich zum Juni 2022 waren das 14,8 Prozent oder 577 Stück mehr. Mit dem starken Juni stehen die 125er im ersten Halbjahr 2023 wieder deutlicher ins Plus: 17.587 Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis Juni 2023, das sind 3,7 Prozent oder 627 Stück mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Mai 2023 betrug das Plus nur magere 0,4 Prozent.