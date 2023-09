In diesem Artikel:

Ein falsch angebrachter Kabelbinder am Kabelbaum des Griffs, an dem der Blinkerschalter angebracht ist, kann dazu führen, dass der Blinker der Yamaha Ténéré 700 bei Betätigung des Schalters nicht blinkt. "Dies kann andere Verkehrsteilnehmer verwirren und es besteht Unfallgefahr", so die Information des europäischen Schnellwarnsystems namens "Safety Gate".