Zontes entwickelt Dreizylinder-Modelle China-Triple mit über 100 PS für diverse Modelle

Bisher agierte der chinesische Motorradhersteller Zontes, eine Marke der Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co. Ltd., in den Hubraumsegmenten 125 cm³ bis 350 cm³. Bedient werden die Kunden hier mit Einzylinder-Motoren. Mit einem neuen Dreizylinder steht Zontes vor dem Sprung in höherklassige Segmente.

Naked Bike, Reiseenduro und Supersportler von Zontes

Offenbar werden in China für die Marke Zontes gleich mehrere neue Modelle mitsamt neuem Reihendreizylinder-Motor geplant und entwickelt. Ein Naked Bike mit 3 Zylindern hatte Zontes bereits 2020 skizziert. Anfang 2023 tauchten in China Fotos und Videos auf, die anscheinend ein supersportliches Modell und eine Reiseenduro von Zontes zeigen – ebenfalls mit dem neuen Dreizylinder. Bei dem Video vom Adventure-Bike ist das Triebwerk auch zu hören, und es klingt tatsächlich nach Triple.

Zontes Ein Naked Bike mit Dreizylinder-Motor hatte Zontes bereits 2020 skizziert.

800er-Triple mit über 100 PS

Mit einem Video hatte Zontes schon zuvor einen Dreizylinder-Motor angekündigt, der angeblich mit circa 800 cm³ Hubraum über 100 PS Spitzenleistung erreichen soll. Der flüssigkeitsgekühlte Triple kommt mit Vierventiltechnik, Benzineinspritzung und anscheinend mit klassischem 120-Grad-Hubzapfenversatz. Bei einer kolportierten Verdichtung von 13,5:1 läge er potenziell auf dem Niveau des 800er-Dreizylinders von MV Agusta, und der drückt immerhin bis zu 147 PS. Die Gerüchte um den 100-PS-Triple von Zontes sind demnach kein Wolkenschloss, sondern möglicherweise eher tiefgestapelt.

Reihendreizylinder-Motor wie von MV Agusta, Triumph und Yamaha

Bereits 2020 hatte Zontes eine Designskizze von einem Dreizylinder-Naked Bike veröffentlicht. Zusammen mit dem angekündigten Motor könnten daraus ernst zu nehmende Herausforderer für entsprechend konzipierte etablierte Modelle wie die Yamaha MT-09, die Mittelklasse-Modelle von Triumph oder sogar für die 800er von MV Agusta werden – zumal bei erwartungsgemäß deutlich günstigeren Preisen.

Zylinderkopf, Gehäuse, das komplette Layout des Zontes-Triples (hier links) ähnelt verdächtig dem bewährten CP3-Motor von Yamaha (hier rechts).

Eine Kopie des Yamaha CP3?

In chinesischen Medien tauchte zwischenzeitlich ein Bild vom komplett montierten Motor auf, das interessante Details zeigt: Ein Ölfilter mit Yamaha-Aufdruck kann kaum Zufall sein, denn ein chinesischer Motorenhersteller benötigt wohl kaum ein Original-Ersatzteil aus Japan. Weitere Indizien dafür, dass der Zontes-Triple dem CP3-Motor von Yamaha ähnelt, sind die Anordnung sowie die Gestaltung des Motorgehäuses mitsamt Zylinderkopf.

Fazit

Ein moderner Reihendreizylinder-Motor mit circa 800 Kubik und deutlich über 100 PS – genau das hat der chinesische Hersteller Zontes angekündigt. Drumherum scheinen ein Naked Bike, eine Reiseenduro und sogar ein supersportliches Modell entwickelt zu werden, wie auf Skizzen, Erlkönigfotos und Videos zu sehen – und zu hören – ist. Detaillierte Abbildungen des anscheinend fertig entwickelten Antriebs offenbaren eine enge Verwandschaft mit dem CP3-Triple von Yamaha.