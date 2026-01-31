125er-Retro-Roller im Test-Vergleich: Vespa GTS 125 vs. Peugeot Django Classic 125

Stauraum unterm Sitz? Check. Handschuhfach? Ebenfalls. Bequeme Sitzposition und Wetterschutz? Klar. Im Hinblick auf Ladekapazität überzeugt der Peugeot Django Classic 125. Sein Helmfach schluckt sogar einen Sporthelm samt Spoiler. Außerdem schützt die Front angemessen vor Wind und Wetter.
Italien kontert mit edlerer Anmutung. Der Schild der Vespa GTS 125 ist breiter und wertiger, doch ihr Staufach fällt deutlich schmaler aus. Hier passt leider kein Integralhelm rein.
Sitzhöhen der 125er-Roller im Vergleich
Sobald aufgestiegen, thront das Gesäß auf der Vespa GTS 125 815 Millimeter überm Boden. Ein stattlicher Wert, der kürzere Fahrer auf die Zehenspitzen zwingt. Der Peugeot Django Classic 125 bleibt mit seinen 775 Millimetern etwas zugänglicher....