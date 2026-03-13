Airbag für den 3-Rad-Roller: Neuer Yamaha Tricity 300 Airbag

Seit 2020 hat Yamaha den Tricity 300 mit drei Rädern im Modell-Sortiment. Spezielle Neigetechnik an der Doppel-Telegabel-Aufhängung der beiden Vorderräder ermöglicht Kurvenfahren in Schräglage wie mit einspurigen Zweirad-Fahrzeugen. Dabei sind Traktion und Fahrstabilität mit zwei gelenkten Rädern samt Reifen deutlich besser, somit sicherer.

Yamaha Tricity 300 neu für 2026 Im Stillstand steht der Yamaha Tricity 300 stets aufrecht, Abstützen mit den Beinen ist nicht nötig. Parkbremse und Fußbremse kommen Autofahrern sowie Autofahrerinnen ebenfalls entgegen. Deswegen ist zum Fahren des Tricity 300 kein Motorradführerschein (A/A2) erforderlich, der Pkw-Führerschein (B) genügt.

Optional mit Airbag für noch mehr Sicherheit Noch sicherer ist der Yamaha Tricity 300 ab 2026 mit dem optionalen Airbag. Vom japanischen Hersteller mit den Stimmgabeln im Markenlogo ist es das erste Serienmodell mit der bei Pkw längst üblichen Sicherheitstechnik.

Pkw-Führerschein (B) genügt zum Fahren des Dreirad-Rollers Im Fall eines frontalen Aufpralls mit dem neuen Yamaha Tricity 300 Airbag löst das System in Millisekunden aus, absorbiert kinetische Energie und reduziert die Wucht des Aufpralls deutlich. Ein intelligentes Sensorgas-System sorgt dafür, dass der Airbag nur bei relevanten Frontalkollisionen auslöst. Eine Kontrollleuchte im Cockpit bestätigt vor jeder Fahrt die Einsatzbereitschaft des Systems.

Schräglagen-Sensorik und Kurven-ABS Weitere sicherheitsrelevante Fortschritte macht der Yamaha Tricity 300 zum Modelljahr 2026 mit einer 6-achsigen Sensorik (IMU) samt schräglagen-sensiblem Antiblockiersystem (ABS). Zudem verteilt ein Verbundbremssystem (Unified Brake System/UBS) die Bremskraft optimal auf die insgesamt drei Scheibenbremsen – jeweils eine an jedem der drei 14-Zoll-Räder.

Connectivity, Garmin-Navigation und Smart Key Im Cockpit des Yamaha Tricity 300 sind neuerdings zwei Displays (TFT und LCD) kombiniert. Connectivity ist integriert, zudem steht Garmin Street Cross für die Navigation zur Verfügung. Ebenso modern sind der USB-Anschluss im Cockpit sowie das Funkschlüssel-System (Smart Key).

Ausstattung, technische Daten und Gewicht Klassisch-praktisch ist das große Gepäckfach unter der Sitzbank des Yamaha Tricity 300. Die 45 Liter Volumen scheinen ausreichend für zwei Integralhelme. Fahrbereit mit vollem Benzintank (13 Liter) wiegt der Tricity 300 (Airbag) laut Yamaha 242 Kilogramm.

Einzylinder-Motor mit 28 PS und Automatik Euro-5+-konform abgestimmt ist der Antrieb des neuen Yamaha Tricity 300 (Airbag), der wassergekühlte Einzylinder-Motor mit genau 292 Kubik leistet bis zu 28 PS (20,6 kW) bei 7.250/min. Roller-typisch läuft der Endantrieb über eine stufenlose Automatik.

Yamaha Tricity 300 Airbag – Farben und Preise 2026 Ab Mai 2026 soll der neue Yamaha Tricity 300 im Handel erhältlich sein, wahlweise mit Airbag für 10.799 Euro oder ohne Airbag für 9.999 Euro. Jeweils inklusive 5 Jahre Garantie. Die Farbvarianten für 2026 heißen "Milky White", "Zen Green" und "Power Grey".