Kleine, leichte Pendlerfahrzeuge – auf diesem Gebiet der Elektromobilität spielen Elektroroller in Deutschland eine ernstzunehmende Rolle. Und der Scorpio X1 könnte da erfolgreich mitmischen, wenn er den Weg auf unseren Markt findet. Und danach sieht es aus. Nachdem das Startup aus Singapur 2021 das Konzept des Scorpio X1 vorgestellt hatte, ist die Zeit im Sommer 2023 reif für die ersten Vorserien-Prototypen. Zudem kündigte das Unternehmen an, den Elektroroller auf der EICMA 2023 vorzustellen, die vom 7. bis 12. November in Mailand stattfindet. Mit der Serienversion rechnen wir frühestens ab dem 2. Quartal 2024.