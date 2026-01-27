Vespa 946 Horse: 12.000 Euro für das Sondermodell zum Jahr des Pferdes

Das erste Modell dieser illustren Limited Editions war 2023, im chinesischen Mondkalender-Jahr des Hasen, die Vespa 946 Bunny. 2024 folgte die Vespa 946 Dragon zum Jahr des Drachens, 2025 die Vespa 946 Snake zum Jahr der Schlange.

Vespa 946 Horse im Jahr des Pferdes Am 17. Februar 2026 beginnt das Jahr des (Feuer-)Pferdes, und dazu präsentiert Piaggio so logisch wie konsequent die Vespa 946 Horse. Seit 2013 setzt Piaggio die Vespa 946 immer wieder als Sondermodell in limitierter Auflage ein, seit 2023 geben die chinesischen Tierkreiszeichen das jährliche Motto vor. Überaus stolze Preisansage aktuell: "ab 12.000 Euro". Also mehr als das Doppelte einer Primavera 125 oder Sprint 125 mit dem gleichen Antrieb.

Das neue Vespa-Sondermodell im Detail "Bay" heißt die Sonderlackierung der Vespa 946 Horse, und das sei "tiefes, brüniertes Braun mit goldenen Reflexen im Sonnenlicht". Weitere Sondermodell-spezifische Merkmale sind vor allem im Bereich der Solo-Sitzbank zu finden: Das Polster sei mit echtem Leder bezogen, ebenfalls in dunklem Braun, und mit kontrastierenden gelben Nähten sowie mit goldenen Nieten und einer zentralen Schnalle am Heck versehen.

Goldenes Hufeisen und klassischer Gepäckträger Direkt unter dem Sitz der Vespa 946 Horse ist an der rechten Seite ein goldenes Hufeisen-Emblem mit integriertem Vespa-V angebracht. Und am Heck: ein klassischer Stahlrohr-Gepäckträger.

Echtes Leder für Sitzpolster und Lenkergriffe Ebenfalls aus echtem Leder seien die Lenkergriffe der Vespa 946 Horse angefertigt, zudem aufgewertet mit "Diamantstich"-Nähten. Als stilvolle Ergänzung erscheinen die farblich passenden, braunen Rückspiegelgehäuse.

Gebläsegekühlter Dreiventil-Motor mit 11 PS – für A1 & B196 Als Antrieb kommt bei der Vespa 946 Horse nicht der neueste, wassergekühlte Vierventil-Einzylinder mit 14 PS (10,3 kW) zum Einsatz, sondern der gebläsegekühlte Dreiventiler mit nur 11 PS (8 kW).

Scheibenbremsen mit ABS und Schlupfregelung ASR Immerhin hat die Vespa 946 Horse an beiden vielspeichigen 12-Zoll-Aluminium-Rädern jeweils eine Scheibenbremse mitsamt Zweikanal-ABS. Eine Schlupfregelung (ASR) ist ebenfalls an Bord. Weitere technische Daten zu diesem Sondermodell liegen bisher nur wenige vor, etwa der Tankinhalt: circa 8 Liter.

Vespa 946 Horse – Preis der Limited Edition 2026 Noch bis 27. Februar 2026 sind Vorbestellungen für die Vespa 946 Horse möglich, ab 12.000 Euro – und "solange der Vorrat reicht". Auf wie viele nummerierte Exemplare das 946-Sondermodell 2026 limitiert ist, gab Piaggio bislang nicht bekannt (in den Vorjahren zwischen 888 und 1.000 Exemplare).

In Sella – stilvolles Original-Zubehör und Accessoires Passende Bekleidung und Accessoires zur Vespa 946 Horse sind in einer Lifestyle-Kollektion mit der Bezeichnung "In Sella" ("im Sattel") zu finden.