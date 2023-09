Die neue CFMoto 675 SR vollzog ihren ersten Auftritt noch stark getarnt und CFMoto gab kaum Informationen preis. Stolz ist der Hersteller auf ein hohes Drehmoment von 100 Nm pro Liter Hubraum, was bei 675 Kubik 67,5 Nm entspricht. Die Leistung gibt CFMoto nicht direkt an, sondern mit 100 PS pro Zylinder. Naj ja, ... dass dieser Motor keine 300 PS leisten kann, dürfte klar sein.

3 Zylinder, 675 Kubik – das kennen wir doch. Triumph und MV sind mit dieser Konfiguration jahrelang gut gefahren. In diesen Modellen leisten oder leisteten Triples mit 675 Kubik 124 PS (Triumph) oder 128 PS (MV Agusta). Der Motor von CFMoto müsste dieses Niveau halten, um gegen die Kawasaki ZX-6 R bestehen zu können. Ob der SR-Motor eine Kopie einer der beiden genannten Motoren ist, ist nicht klar. Im Patent von CFMoto über einen Triple ist keine äußerliche Verwandtschaft zu erkennen. In Grundzügen ist die CFMoto 675 SR die Daytona, die Triumph schon länger nicht mehr baut.

Neue Supersportler für Europa?

Supersportler in Europa haben seit Jahren ein schweres Feld zu bestellen und trotzdem reißen die Rufe nach neuen Modellen nicht ab. Für CFMoto wäre es ein einfaches die 675 SR in den Markt zu bringen, da hierzulande KTM die CFMoto-Motorräder vertreibt. Hier stieße sie konkurrenzlos in den Markt, denn weder Triumph noch MV bauen die 675er noch und selbst die 700er-Supersportler mit ihren Twins und knapp über 70 PS könnten einem echten Sportmotor nicht das Wasser reichen. Dass kleinere Motoren mit mehr als 2 Zylinder in einem Supersport-Setting interessant für Hersteller sein können, zeigt Kawasaki mit der Rückkehr der 600er-Ninja mit Vierzylinder und 124 PS und der 400er-Ninja mit 75 PS.