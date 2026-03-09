Daidai-Iro Edition und Daidai-Iro Power Edition: Suzuki bringt GSX-8R-Sondereditionen

Suzuki Deutschland erweitert sein Angebot um zwei Sondermodelle der GSX-8R: die Daidai-Iro Edition und die Daidai-Iro Power Edition. Diese Ankündigung erfolgte am 4. März 2026 aus Bensheim. Beide Modelle sind sofort verfügbar und basieren auf der bewährten Technik des Mittelklasse-Sportlers.

"Daidai-Iro" bedeutet auf Japanisch Orange, und beide Modelle tragen eine Lackierung in "Glass Blaze Orange", die sich von den drei Standardfarben der Saison 2026 abhebt. Und beide Editionen bieten ein Zubehörpaket.

Daidai-Iro Edition: Zubehörpaket mit Sitz, Abdeckung und Hebeln Die Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition kombiniert die Sonderlackierung mit praktischem Zubehör:

Soziusabdeckung

hochwertiger Fahrersitz

Brems- und Kupplungshebel aus Aluminium

Tankpad und transparente Tankschutzfolie Suzuki gibt einen Preisvorteil von 211,98 Euro gegenüber dem Einzelkauf an. Der Preis für die Basis-Ausführung der Suzuki GSX-8R startet aktuell bei 9.999 Euro (Stand: März 2026).

Daidai-Iro Power Edition: zusätzlich Akrapovič-Komplettanlage mit ABE Die Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Power Edition erweitert das Zubehörpaket um eine Akrapovič-Abgasanlage mit ABE, bestehend aus Krümmer und Endschalldämpfer. Die Änderungen zur Serienausführung laut Suzuki:

2,2 kg weniger Gewicht

+1,8 kW bei 9.500/min

+1,4 Nm bei 5.500/min

Standgeräusch: 89 dB(A) Der Preisvorteil beträgt hierbei 461,98 Euro.

776-cm³-Reihenzweizylinder-Motor, Fahrmodi und Assistenz Beide Modelle basieren auf der Suzuki GSX-8R mit 776-cm³-dohc-Reihen-Twin. Sie leisten 83 PS (61 kW) und bieten 78 Nm Drehmoment. Zur Ausstattung gehören drei Fahrmodi und eine dreistufige Traktionskontrolle. Suzuki hebt das Easy-Start-System und den Low-RPM-Assist hervor.

Suzuki Daidai-Iro Edition: Zubehörpaket mit Sitz, Abdeckung und Hebeln, hier ohne Akrapovič-Komplettanlage.



Weitere Merkmale sind ein Sechsganggetriebe mit bidirektionalem Quickshifter und das Suzuki Clutch Assist System (SCAS) mit Slipperfunktion. Das Fahrwerk umfasst eine Showa SFF-BP-Upside-down-Gabel und ein über Hebel angelenktes Federbein. Zudem gibt es einen vertikalen LED-Doppelscheinwerfer und ein TFT-Display.

Preise und Verfügbarkeit der Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Beide Modelle sind ab sofort bei Suzuki-Partnern erhältlich. Die Preise (UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten) betragen:

GSX-8R Daidai-Iro Edition: 10.490 Euro

GSX-8R Daidai-Iro Power Edition: 11.790 Euro

Technische Daten (Herstellerangaben) Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Nennleistung: 61 kW bei 8.500/min (83 PS)

Maximales Drehmoment: 78 Nm bei 6.800/min

Höchstgeschwindigkeit (WVTA): 215 km/h

Tankinhalt: 14 Liter

Fahrgeräusch: 72 dB(A)

Standgeräusch: 89 dB(A)

CO₂-Emission: 99 g/km

Kraftstoffverbrauch: 4,2 l/100 km