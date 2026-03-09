Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Supersportler

Daidai-Iro Edition und Daidai-Iro Power Edition: Suzuki bringt GSX-8R-Sondereditionen

Suzuki bringt GSX-8R-Sondereditionen
Daidai-Iro Edition und Daidai-Iro Power Edition

Suzuki präsentiert 2026 die GSX-8R Daidai-Iro Edition und Power Edition in "Glass Blaze Orange". Beide Modelle bieten ein Zubehörpaket sowie optional eine Akrapovič-Komplettanlage mit ABE.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.03.2026
Als Favorit speichern
Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition
Foto: Suzuki

Suzuki Deutschland erweitert sein Angebot um zwei Sondermodelle der GSX-8R: die Daidai-Iro Edition und die Daidai-Iro Power Edition. Diese Ankündigung erfolgte am 4. März 2026 aus Bensheim. Beide Modelle sind sofort verfügbar und basieren auf der bewährten Technik des Mittelklasse-Sportlers.

"Daidai-Iro" bedeutet auf Japanisch Orange, und beide Modelle tragen eine Lackierung in "Glass Blaze Orange", die sich von den drei Standardfarben der Saison 2026 abhebt. Und beide Editionen bieten ein Zubehörpaket.

Daidai-Iro Edition: Zubehörpaket mit Sitz, Abdeckung und Hebeln

Die Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition kombiniert die Sonderlackierung mit praktischem Zubehör:

  • Soziusabdeckung
  • hochwertiger Fahrersitz
  • Brems- und Kupplungshebel aus Aluminium
  • Tankpad und transparente Tankschutzfolie

Suzuki gibt einen Preisvorteil von 211,98 Euro gegenüber dem Einzelkauf an. Der Preis für die Basis-Ausführung der Suzuki GSX-8R startet aktuell bei 9.999 Euro (Stand: März 2026).

Daidai-Iro Power Edition: zusätzlich Akrapovič-Komplettanlage mit ABE

Die Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Power Edition erweitert das Zubehörpaket um eine Akrapovič-Abgasanlage mit ABE, bestehend aus Krümmer und Endschalldämpfer. Die Änderungen zur Serienausführung laut Suzuki:

  • 2,2 kg weniger Gewicht
  • +1,8 kW bei 9.500/min
  • +1,4 Nm bei 5.500/min
  • Standgeräusch: 89 dB(A)

Der Preisvorteil beträgt hierbei 461,98 Euro.

776-cm³-Reihenzweizylinder-Motor, Fahrmodi und Assistenz

Beide Modelle basieren auf der Suzuki GSX-8R mit 776-cm³-dohc-Reihen-Twin. Sie leisten 83 PS (61 kW) und bieten 78 Nm Drehmoment. Zur Ausstattung gehören drei Fahrmodi und eine dreistufige Traktionskontrolle. Suzuki hebt das Easy-Start-System und den Low-RPM-Assist hervor.

Suzuki GSX-8R Daidai-Iro Edition
Suzuki

Daidai-Iro Edition: Zubehörpaket mit Sitz, Abdeckung und Hebeln, hier ohne Akrapovič-Komplettanlage.

Weitere Merkmale sind ein Sechsganggetriebe mit bidirektionalem Quickshifter und das Suzuki Clutch Assist System (SCAS) mit Slipperfunktion. Das Fahrwerk umfasst eine Showa SFF-BP-Upside-down-Gabel und ein über Hebel angelenktes Federbein. Zudem gibt es einen vertikalen LED-Doppelscheinwerfer und ein TFT-Display.

Preise und Verfügbarkeit der Suzuki GSX-8R Daidai-Iro

Beide Modelle sind ab sofort bei Suzuki-Partnern erhältlich. Die Preise (UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten) betragen:

GSX-8R Daidai-Iro Edition: 10.490 Euro

GSX-8R Daidai-Iro Power Edition: 11.790 Euro

Technische Daten (Herstellerangaben) Suzuki GSX-8R Daidai-Iro

  • Nennleistung: 61 kW bei 8.500/min (83 PS)
  • Maximales Drehmoment: 78 Nm bei 6.800/min
  • Höchstgeschwindigkeit (WVTA): 215 km/h
  • Tankinhalt: 14 Liter
  • Fahrgeräusch: 72 dB(A)
  • Standgeräusch: 89 dB(A)
  • CO₂-Emission: 99 g/km
  • Kraftstoffverbrauch: 4,2 l/100 km

Fazit

