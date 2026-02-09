Mash K750 für 7.699 Euro: sportlich-schick mit Einarmschwinge

Nach dreijähriger Tournee mit Start in China anno 2023 geht die Jedi K750 erneut an den Start. Dieses Mal, 2026, als Mash K750. Mash Motorcycles ist ein in Frankreich ansässiger Anbieter, der diverse chinesische Motorräder für Europa konfektioniert.

Mash K750 aka Jedi K750 aka Mitt 775R Als Mash K750 ist das sportliche Mittelklasse-Modell anscheinend komplett identisch mit der Jedi K750 und ebenso mit der Mitt 775R. Mitt betreibt von Spanien aus das gleiche Geschäftsmodell wie Mash. Jedenfalls gilt auch für die "neue" Mash K750: Design von Marabese aus Italien, inklusive Aluminium-Einarmschwinge.

Einstellbares Aluminium-Fahrwerk, Brembo, Bosch und Michelin Ebenfalls aus Aluminium ist der Brückenrahmen der Mash K750 gefertigt, Federbein und Upside-down-Telegabel sind einstellbar, die Bremsen von Brembo, das ABS von Bosch. Weitere Ausstattungsdetails sind ein TFT-Display (5 Zoll) mit Connectivity, USB-Anschluss, Funkschlüssel-System ("Keyless"), LED-Beleuchtung und beleuchtete Lenkerschalter sowie Reifenluftdruck-Sensorik. Zudem betont Mash die hochwertige Erstbereifung mit Michelin Road 6 in den Standard-Formaten, also 120/70-17 vorn und 180/55-17 hinten.

Schwerwiegende 217 kg für die sportliche Mittelklasse Fahrbereit mit gefülltem Benzintank (14 Liter) wiegt die Mash K750 angeblich 217 Kilogramm. Damit hat sie für die sportliche Mittelklasse zig Kilo Übergewicht, noch mehr als bisher von Jedi oder Mitt genannt.

Zweizylinder-Motor mit 75 PS oder 48 PS für A2 Und der mit Unterstützung von Suter Racing aus der Schweiz entwickelte Reihenzweizylinder-Motor mit genau 730 Kubik leistet für die Mash K750 angeblich 75 PS (55 kW) bei 8.500/min. Optional will Mash eine gedrosselte A2-Version mit maximal 48 PS anbieten. Im Gegensatz zum Gewicht ist die geringe Sitzhöhe anfängerfreundlich: angeblich 78 Zentimeter.

Mash K750 mit teilweise moderner Ausstattung für 7.699 Euro Nicht ganz topmodern ist an der Mash K750 nach wie vor der Seilzug-Gasgriff ohne Modus-Option, ohne Schlupfregelung, sowie das 6-Gang-Getriebe ohne Quickshifter. Dafür ist die sportliche 750er auch unter dem Mash-Label erwartungsgemäß preisgünstig. 2026 soll sie in Deutschland 7.699 Euro kosten, zuzüglich Liefernebenkosten, inklusive 3 Jahre Garantie.