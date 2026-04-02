Neue KTM 450 RC: Zweizylinder und Einarmschwinge - bald auch für A2?

Obwohl KTM vom großen indischen Hersteller Bajaj übernommen worden ist, inzwischen auch formal, und obwohl die bisherigen Entscheider bei KTM die zusammen mit dem chinesischen Partner CFMoto geplanten 450/490-Modelle verworfen hatten, kommen die nun offenbar doch.

Neue KTM 450 RC erscheint zuerst in China Als erstes Modell der neuen Baureihe erschien im Dezember 2025 die neue KTM 450 RC, zuerst als amtliche Fahrzeug-Anmeldung bei der chinesischen Behörde. Auf dem dazugehörigen Foto war ein vollverkleidetes Sport-Modell in KTM-typischem Orange zu sehen. Das ebenso markentypische, kantige Design ähnelt dem der 2025 neu eingeführten KTM 990 RC R – bis hin zu den übertrieben erscheinenden Aerodynamik-Winglets an der Front der 450er. Am 1. April 2026 präsentierte KTM die neue 450er offiziell – ebenfalls in China.

Zweizylinder-Motor mit 449 Kubik und 56 PS – oder 48 PS für A2? Vom bisherigen KTM-Modell in der sportlichen Einsteigerklasse (A2), der RC 390, übernimmt die neue KTM 450 RC offenbar keine technischen Komponenten. Anstelle des Einzylinder-Motors kommt offenbar ein mittlerweile klassenüblicher Reihenzweizylinder zum Einsatz. Mit diesen Eckdaten: 449 Kubik und maximal 41 kW, entsprechend 56 PS. Falls die sportliche 450er nach Europa kommt, dann wahrscheinlich gedrosselt auf maximal 48 PS für die europäische Führerscheinklasse A2.

195 km/h – schneller als die verwandte CFMoto 450 SR-S Offen, mit 56 PS, soll die KTM 450 RC fast 200 km/h erreichen, 195 km/h Höchstgeschwindigkeit sind der chinesischen Homologation zu entnehmen. Damit wäre die KTM etwas schneller als die mutmaßlich technisch verwandte CFMoto 450 SR (-S), für die der chinesische KTM-Partner bisher 192 km/h sowie 38 kW (knapp 52 PS) nennt.

168 Kilo leicht mit Einarmschwinge Wohl nicht nur den Reihenzweizylinder-Motor übernimmt die KTM 450 RC von der CFMoto 450 SR, sondern auch das Chassis und die Aluminium-Einarmschwinge der Variante 450 SR-S. Damit wiegt die sportliche CFMoto angeblich 171 Kilogramm fahrbereit, und die noch etwas sportlichere KTM 450 RC – "Ready to race" – soll 3 Kilogramm leichter ausfallen (168 kg). Für die Euro-Klasse A2 mit vollen 48 PS wäre sie somit ein paar Kilo zu leicht, es müssten also ein paar PS mehr weggedrosselt werden.

Komponenten von WP Suspension Übereinstimmung bei den Reifenformaten der KTM 450 RC: 110/70-17 vorn, 150/60-17 hinten – genau wie bei der CFMoto 450 SR (-S). Upside-down-Telegabel und Federbein für die KTM 450 RC, jeweils einstellbar, stammen von KTM-Ableger WP Suspension, ebenso der Lenkungsdämpfer.

Bremsen von WP Braking Systems, Kurven-ABS von Bosch Und die Bremsenkomponenten für die KTM 450 RC liefert WP Braking Systems intern zu, selbstverständlich mit ABS, sogar als schräglagensensibles System von Bosch. Jeweils eine Scheibenbremse pro Rad genügt in dieser Gewichtsklasse locker, zumal vorn als 320er mit radialer Vierkolbenzange und radialer Handbremspumpe.

Technische Daten und Ausstattung Weitere Ausstattungsdetails der KTM 450 RC sind der elektronische Gasgriff mitsamt Modus-Auswahl, Schlupfregelung und Tempomat sowie das TFT-Display mit Connectivity. Optional verfügbar sind Reifenluftdruckanzeigen und Griffheizung.

Kommt die neue KTM 450 RC 2026? Preis? Ab April 2026 kostet die neue KTM 450 RC in China 34.999 Yuan, umgerechnet rund 4.400 Euro. Ein etwaiger Preis mitsamt Markteinführungstermin für Europa ist bislang nicht bekannt.

Wann folgen KTM 450 Duke und KTM 450 Adventure? Auf das Sport-Modell KTM 450 RC könnten zeitnah weitere 450er-Zweizylinder-Modelle von KTM folgen: die 450 Duke als Naked Bike und die 450 Adventure als Enduro, beide ebenfalls technisch verwandt mit den entsprechenden Modellen von CFMoto (450 NK und 450 MT). Ob die 450er die bisherigen 390-Einzylinder-Modelle von KTM ersetzen werden – auch außerhalb Chinas – ist unklar.

Langjährige Partnerschaft zwischen KTM und CFMoto Verwandte Modelle von KTM und CFMoto gibt es bereits einige, mit größeren Reihenzweizylinder-Motoren des Typs LC8c. Die 790/890-Modelle von KTM fertigt CFMoto teilweise oder komplett in China.