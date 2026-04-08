Sportbike: Beliebte Aprilia RS 457 GP Replica im MotoGP-Look

Aprilia präsentierte bereits zur EICMA 2025 die GP-Replica-Variante der RS 457 . Der Hersteller beschreibt die neue Ausführung als speziell ausgestattete Variante des bestehenden RS-457-Modells, die optisch und technisch etwas näher an den Rennmaschinen der Marke ausgerichtet ist – erhältlich ab April 2026.

Aprilia RS 457 GP Replica neu für 2026 Die Aprilia RS 457 GP Replica übernimmt die Grundkonzeption der RS 457, die auf eine junge Zielgruppe mit A2-Führerschein ausgelegt ist. Die Replica-Variante ergänzt das Serienmodell um eine Reihe fahrdynamischer und optischer Details, die sich an den RS-GP-Rennmaschinen orientieren.

Beliebtestes A2-Sportbike Sowohl in Italien als auch in Deutschland gehört die Aprilia RS 457 zu den beliebtesten kleinen Sportbikes. In Deutschland ist sie gar die beliebteste A2-Sportlerin. In der Basis-Variante kostet das Modell 7.250 Euro, die Sonderedition Aprilia RS 457 GP Replica liegt bei 7.550 Euro.

MotoGP-Look und Quickshifter Zu den besonderen Merkmalen der Aprilia RS 457 GP Replica zählt ein Quickshifter, der Hoch- und Runterschalten ohne Kupplungsbetätigung ermöglicht. Zudem sind vorn Bremsbeläge mit höherem Reibwert eingesetzt, um die Bremswirkung zu verbessern.

Zur serienmäßigen Ausstattung der GP Replica gehört ein Einsitzer-Sitzabdeckungs-Set. Rahmen und Schwinge sind in einer schwarzen Lackierung ausgeführt.

Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen Optisch ist die Aprilia RS 457 GP Replica laut Hersteller eine Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen: Die Lackierung kombiniert glänzende und matte Schwarztöne und enthält die Sponsorengrafiken, wie sie auf den Rennmaschinen von Aprilia Racing erscheinen.

Ausstattungsmerkmale Aprilia RS 457 GP Replica Quickshifter (ermöglicht Hochschalten und Runterschalten ohne Kupplungsbetätigung)

Bremsbeläge vorn mit höherem Reibwert (für erhöhte Bremswirkung)

Einzelsitzabdeckung

Rahmen und Schwinge: Aluminiumteile in schwarzer Lackierung

Lackierung: GP-Replica-Livery mit glänzenden und matten Schwarztönen sowie Sponsorengrafiken, angelehnt an die RS-GP-MotoGP-Maschinen Technische Daten Aprilia RS 457 Motor: Zweizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder, Ride-by-Wire

Hubraum: 457 cm³

Bohrung x Hub: 69 x 61,1 mm

Maximale Leistung: 47 PS bei 9.400/min

Maximales Drehmoment: 43 Nm bei 6.700/min

Getriebe: 6-Gang

Rahmen: Aluminium-Doppelträgerrahmen

Vorderradaufhängung: 41 mm USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar, 120 mm Federweg

Hinterradaufhängung: Monofederbein, Federvorspannung einstellbar, 130 mm Federweg

Vorderradbremse: 320 mm Scheibe, ByBre 4-Kolben-Radialsattel

Hinterradbremse: 220 mm Scheibe, ByBre Einkolben-Sattel

ABS: Zweikanal-ABS

Sitzhöhe: ca. 800 mm

Tankinhalt: 12,9 Liter

Gewicht: ca. 175 kg fahrbereit

Beleuchtung: Voll-LED

Fahrmodi: 3 Fahrmodi

Traktionskontrolle: mehrstufig einstellbar

Weitere Ausstattung: 5-Zoll-TFT-Display, Ride-by-Wire, Quickshifter (in der Basis-Variante optional)