Sportbike: Beliebte Aprilia RS 457 GP Replica im MotoGP-Look

Aprilia präsentierte bereits zur EICMA 2025 die GP-Replica-Variante der RS 457 . Der Hersteller beschreibt die neue Ausführung als speziell ausgestattete Variante des bestehenden RS-457-Modells, die optisch und technisch etwas näher an den Rennmaschinen der Marke ausgerichtet ist – erhältlich ab April 2026.
Aprilia RS 457 GP Replica neu für 2026
Die Aprilia RS 457 GP Replica übernimmt die Grundkonzeption der RS 457, die auf eine junge Zielgruppe mit A2-Führerschein ausgelegt ist. Die Replica-Variante ergänzt das Serienmodell um eine Reihe fahrdynamischer und optischer Details, die sich an den RS-GP-Rennmaschinen orientieren.
Beliebtestes A2-Sportbike
Sowohl in Italien als auch in Deutschland gehört die Aprilia RS 457 zu den beliebtesten kleinen Sportbikes. In Deutschland ist sie gar die beliebteste A2-Sportlerin. In der Basis-Variante kostet das Modell 7.250 Euro, die Sonderedition Aprilia RS 457 GP Replica liegt bei 7.550 Euro.
MotoGP-Look und Quickshifter
Zu den besonderen Merkmalen der Aprilia RS 457 GP Replica zählt ein Quickshifter, der Hoch- und Runterschalten ohne Kupplungsbetätigung ermöglicht. Zudem sind vorn Bremsbeläge mit höherem Reibwert eingesetzt, um die Bremswirkung zu verbessern.
Zur serienmäßigen Ausstattung der GP Replica gehört ein Einsitzer-Sitzabdeckungs-Set. Rahmen und Schwinge sind in einer schwarzen Lackierung ausgeführt.
Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen
Optisch ist die Aprilia RS 457 GP Replica laut Hersteller eine Hommage an die RS-GP-MotoGP-Prototypen: Die Lackierung kombiniert glänzende und matte Schwarztöne und enthält die Sponsorengrafiken, wie sie auf den Rennmaschinen von Aprilia Racing erscheinen.
Ausstattungsmerkmale Aprilia RS 457 GP Replica
- Quickshifter (ermöglicht Hochschalten und Runterschalten ohne Kupplungsbetätigung)
- Bremsbeläge vorn mit höherem Reibwert (für erhöhte Bremswirkung)
- Einzelsitzabdeckung
- Rahmen und Schwinge: Aluminiumteile in schwarzer Lackierung
- Lackierung: GP-Replica-Livery mit glänzenden und matten Schwarztönen sowie Sponsorengrafiken, angelehnt an die RS-GP-MotoGP-Maschinen
Technische Daten Aprilia RS 457
- Motor: Zweizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder, Ride-by-Wire
- Hubraum: 457 cm³
- Bohrung x Hub: 69 x 61,1 mm
- Maximale Leistung: 47 PS bei 9.400/min
- Maximales Drehmoment: 43 Nm bei 6.700/min
- Getriebe: 6-Gang
- Rahmen: Aluminium-Doppelträgerrahmen
- Vorderradaufhängung: 41 mm USD-Gabel, Federvorspannung einstellbar, 120 mm Federweg
- Hinterradaufhängung: Monofederbein, Federvorspannung einstellbar, 130 mm Federweg
- Vorderradbremse: 320 mm Scheibe, ByBre 4-Kolben-Radialsattel
- Hinterradbremse: 220 mm Scheibe, ByBre Einkolben-Sattel
- ABS: Zweikanal-ABS
- Sitzhöhe: ca. 800 mm
- Tankinhalt: 12,9 Liter
- Gewicht: ca. 175 kg fahrbereit
- Beleuchtung: Voll-LED
- Fahrmodi: 3 Fahrmodi
- Traktionskontrolle: mehrstufig einstellbar
- Weitere Ausstattung: 5-Zoll-TFT-Display, Ride-by-Wire, Quickshifter (in der Basis-Variante optional)