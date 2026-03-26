6-Jähriger fährt Superbikes mit über 200 PS: Zayn Sofuoglu auf BMW M 1000 RR

Es ist wohl vererbte Veranlagung, auf jeden Fall herausragendes Talent: Zayn Sofuoglu ist der erste und wohl einzige 6-Jährige, der auf über 200 PS starke Superbikes nicht nur für ein Foto draufsitzt, sondern richtig damit fährt. Trotz seines familiären Hintergrunds mit den entsprechenden Möglichkeiten ist das höchst erstaunlich und kaum zu fassen.

Zayn Sofuoglu ist der Sohn von Kenan Sofuoglu Zayn Sofuoglu ist der Sohn des fünffachen Supersport-Weltmeisters Kenan Sofuoglu aus der Türkei. Nach seiner aktiven Zeit im Rennsport ist Kenan Sofuoglu inzwischen Manager seines Landsmanns Toprak Razgatlioglu – dreifacher Superbike-Weltmeister und seit 2026 in der Königsklasse MotoGP am Start.

6 Jahre jung und 23 Kilogramm leicht Neben der Motorsport-Karriere Toprak Razgatlioglus fördert Kenan Sofuoglu auch die seines Sohnes Zayn. Sofuoglu Junior ist 6 Jahre jung, 23 Kilogramm leicht und längst über die in seinem Alter üblichen Pocketbikes oder Minibikes hinausgewachsen. Zwar noch nicht von der Körpergröße her, dafür aus eigener Erfahrung, im Wortsinne. Papa Kenan hilft ihm beim Besteigen großer, sogar extrem leistungsstarker Motorräder – und beim Absteigen.

Zayn Sofuoglu auf der BMW M 1000 RR mit 218 PS Neuerdings darf Zayn Sofuoglu mit der BMW M 1000 RR seines Vaters fahren. Das weltmeisterliche BMW-Superbike ist nach Werksangaben bis zu 218 PS stark und 314 km/h schnell. Mit reichlich Carbon kostet die M 1000 RR über 36.000 Euro und wiegt dafür immerhin unter 200 Kilogramm. Extreme Eckdaten – zumal für einen 6-jährigen Fahrer. Obwohl Zayn Sofuoglu eigentlich viel zu klein dafür ist, scheint er die M 1000 RR selbst in sportlichen Schräglagen zu beherrschen. Und mit seinen 23 Kilo fällt das gerne zitierte Verhältnis von PS zu kg umso krasser aus.

Zayn Sofuoglu auf der Kawasaki Ninja H2R mit über 300 PS Sogar weit darüber hinaus, hinsichtlich des Leistungspotenzials, fährt Zayn Sofuoglu auch mit der Kawasaki Ninja H2R seines Vaters. Und die kommt mit Kompressor-Aufladung plus Ram-Air-Effekt auf bis zu 326 PS (Werksangabe). In der 2026er-Preisliste von Kawasaki steht die "Hypersport"-Ninja (ohne Straßenzulassung) mit 58.550 Euro.

Zu großes Risiko für den kleinen Mann? Zayn Sofuoglu fährt mit den Superbikes offenbar auf einer Rennstrecke und somit auf abgesperrtem Privatgelände. Von Stürzen oder gar Verletzungen ist bisher nichts bekannt. Trotzdem erscheint das Risiko, dem Vater Kenan Sofuoglu seinen Junior hierbei aussetzt, zumindest fragwürdig. Wir drücken den beiden die Daumen, dass das weiterhin gutgeht, bis der Kleine wenigstens ein paar Zentimeter größer ist.