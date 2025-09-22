Neue Hybrid-Boxer – aber nicht von BMW: Benda P51 Concept

Bereits im April 2025 waren erste Bilder vom neuen Benda-Boxer aufgetaucht, amtlich angemeldet als BD250-3B. Diesem Typkürzel entsprechend hat die erste Version des nach BMW-Vorbild neu entwickelten Motors nur 250 Kubik. Doch weitere, größere Versionen sollen folgen. Und die 250er bekommt einen Elektromotor als Verstärker. Stichwort: Hybrid.

Benda P51 Hybrid Concept Zur Messe CIMA im chinesischen Chongqing erschien im September 2025 das Benda P51 Concept. Dabei handelt es sich um ein relativ kleines, leichtes und auf den ersten Blick klassisch arrangiertes Naked Bike. Mit Zweizylinder-Boxer-Motor, wassergekühlt sowie jeweils mit Einlass oben und Auslass unten – wie bei BMW seit 2013.

Boxermotor mit 250 Kubik und circa 30 PS Als Spitzenleistung des 250er-Boxers von Benda sind circa 30 PS im Gespräch, erzeugt bei relativ hohen Drehzahlen mit dohc-Ventiltrieb. Doch damit nicht genug: Zentral, vorn unter den beiden Boxer-Zylindern, ist ein zusätzlicher Elektromotor angehängt, der bis zu 30 kW (40 PS) beisteuern soll.

Circa 70 PS mit zusätzlichem Elektromotor Somit ergeben sich bei der Benda P51 Concept circa 70 PS Gesamtspitzenleistung. Und 100 Nm maximales Drehmoment. Sie soll wahlweise rein benzinbetrieben, rein elektrisch oder kombiniert als Hybrid fahren. Und zwar ohne Schaltung, mit vollautomatischem Getriebe (Benda Direct Drive, BDD). Allerdings auch mit offen laufender Kette als Endantrieb, also ohne Kardan. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h mit voller Power sagt Benda 3 Sekunden an.

175 Kilo leichtes Hybrid-Motorrad Mit kompakt angelegtem Aluminium-Chassis wiegt die Benda P51 Concept angeblich 175 Kilogramm, inklusive Sprit im Tank und Akku-Pack im Aluminium-Gehäuse unter der Hinterradschwinge. Das Zentralfederbein ist direkt angelenkt, die Telegabel vorn ist mit Kunststoff verkleidet – typisch für Benda.

Weitere Boxer-Modelle von Benda – auch für Europa Dem Vernehmen nach soll die Serienversion der Benda P51 ohne signifikante Änderungen in den Handel kommen, wohl 2026. Und dann sollen weitere Boxer-Modelle folgen, auch mit mehr Hubraum und Leistung. Einen 700er-Boxer (698 ccm) zeigte Benda ebenfalls schon zur Messe CIMA im September 2025.