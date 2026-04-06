Die Superbremsen der Superleggera: Brembo Hyction Carbon Ceramic und GP4-HY

Mit der limitierten und superleichten Superleggera V4 Centenario von Ducati erschien im März 2026 zugleich das neue Hyction-Bremssystem von Brembo. Bei Ducati kommen die aus dem Rennsport abgeleiteten Carbon-Keramik-Bremsen im Wert von circa 20.000 Euro erstmals ab Werk zum Einsatz – mit Straßenzulassung, wohlgemerkt.

Brembo Hyction Carbon Ceramic Disc Brembo Hyction bedeutet "Hyper" kombiniert mit "Action", und konkret: Bremsscheiben mit einem Kern aus C/SiC, einem keramischen Verbundwerkstoff mit Silikon-Anteilen, verstärkt durch Carbonfasern. Diese Technologie bietet laut Ducati und Brembo "eine einzigartige Kombination aus geringem Gewicht, hoher Steifigkeit und thermischer Stabilität." Demnach behalten die Hyction-Scheiben ihre Effizienz auch bei sehr hohen Temperaturen bei und gewährleisten selbst unter extremer Belastung eine konstante Bremsleistung.

900 Gramm leichtere Bremsscheiben vorn Im Vergleich mit konventionellen Stahlscheiben bieten die neuen Carbon-Keramik-Scheiben von Brembo angeblich die gleiche Bremsleistung, bei einer Gewichtsersparnis von 450 Gramm pro Scheibe – also insgesamt 900 Gramm am Carbon-Vorderrad. Damit ergibt sich ein um rund 40 Prozent geringeres Massenträgheitsmoment. Die Gewichtsvorteile an entscheidender Stelle – bei ungefederter Masse – verbessern die Agilität des Motorrads spürbar und machen das Einlenken nicht nur leichter, sondern zudem präziser.

1.375 Gramm pro 340er-Scheibe Trotz XL-Racing-Durchmesser – 340 Millimeter – und 8 Millimeter Materialstärke fallen die Carbon-Keramik-Scheiben mit jeweils 1.375 Gramm nicht schwerer aus als die 330er-Standard-Scheiben der Ducati Panigale V4. Obendrein sind sie deutlich strapazierfähiger, insbesondere bei extremem Rennstreckenbetrieb. Sekundär auffällig ist der asymmetrische, unrunde Innenring aus Aluminium – so angeblich stabiler.

Brembo GP4-HY Bremszangen – Monoblock aus dem Vollen gefräst Brembo Hyction umfasst als Top-Bremssystem zudem neue Monoblock-Bremszangen, aus Aluminium-Vollmaterial gefräst: Brembo GP4-HY – wie die Bremsscheiben partiell aus dem Rennsport (MotoGP) abgeleitet. Zu erkennen sind die GP-Zangen an integrierten Kühlrippen sowie an den Bremskolben mit 30 mm und 34 mm Durchmesser.

Bremsen-Technologie aus dem MotoGP – mit Anti-Drag Außerdem weisen die Brembo GP4-HY einen integrierten "Anti-Drag"-Federmechanismus auf, der die Scheibe sofort vollständig freigibt, wenn der Fahrer den Bremshebel löst – unterstützt vom Fahrtwind. Das eliminiert Restdrehmoment und verbessert die Leichtgängigkeit beim Einlenken. Optimal abgestimmt auf die Carbon-Keramik-Scheiben sind die eigens von Brembo entwickelten, organischen Spezial-Bremsbeläge.

Ducati Superleggera V4 Centenario Ducati Superleggera V4 Centenario – das superleichte neue Superbike mit den superleichten neuen Brembo-Bremsen. Nicht nur die Räder, auch die Hinterradschwinge und sogar die Rahmenkonstruktion um den V4 sind hier aus Carbon gefertigt. Als Gesamtgewicht gibt Ducati 173 Kilogramm an, mit Racing-Kit 167 Kilogramm (jeweils ohne Sprit).

167 kg und 247 PS mit Racing-Kit Und als Spitzenleistung des V4-Motors namens Desmosedici Stradale R 1100 sind 228 PS angesagt – mit Straßenzulassung. Ohne Straßenzulassung, mit Racing-Kit, sollen es sogar 247 PS sein. Insgesamt sind 600 Exemplare dieser Limited Edition geplant, davon 100 in "Tricolore". Preis: von 150.000 bis 200.000 Euro.