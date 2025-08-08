Der neue V3-Motor von Honda – mit Sound: So klingt er

Seit der sensationellen Enthüllung zur EICMA im November 2024 fasziniert das Honda V3 Concept die Motorradwelt. Honda (Japan) veröffentlichte im August 2025 ein weiteres Teaser-Video zum neuen V3-Motor. In diesem knapp einminütigen Clip ist zwar nichts Neues zu sehen – entscheidende Stellen sind sogar eigens unkenntlich gemacht.

Der neue V3-Motor von Honda knurrt im Teaser-Video Doch dafür ist erstmals der Sound, also der Klang des neuen V3-Motors von Honda zu hören: ein markantes Knurren, irgendwo zwischen V2 und Reihendreizylinder. Siehe, beziehungsweise höre im Video (oben).

"Extrem schlank und kompakt" Dazu kommentierte Honda (Japan): "Honda entwickelt einen speziellen Motor, um auf innovative Weise das Aussehen, das Fahrgefühl und die Leistung der nächsten Generation hocheffizienter Hochleistungsmotoren zu verbessern. Der wassergekühlte V3-Motor wird für extrem schlanke und kompakte, aber dennoch großvolumige Motorräder neu entwickelt. Ausgestattet mit dem weltweit ersten elektrischen Kompressor für Motorräder liefert er bereits bei niedrigen Drehzahlen ein kraftvolles Drehmoment. Darüber hinaus zeichnen sich elektrische Kompressoren durch kompakte Bauweise, kurze Reaktionszeiten und geringes Gewicht aus. Die Zukunft sieht spannender aus als je zuvor!"

Neuartiger Dreizylinder-Motor mit circa 900 Kubik und über 100 PS Technische Daten zum neuen V3-Motor von Honda liegen bislang kaum vor, lediglich der Winkel zwischen den beiden vorderen Zylindern und dem einzelnen hinteren Zylinder: 75 Grad. Aus Insiderkreisen ist zudem der Hubraum des neuartigen Dreizylinders durchgesickert: angeblich um 900 Kubik. In Kombination mit dem "Elektro-Turbo" – einem elektrisch angetriebenen Kompressor im Turbo-Look – sind deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm zu erwarten.

Honda V3R E-Compressor als neues Naked Bike Zudem ist inzwischen bekannt, dass Honda gleich mehrere Serien-Modelle mit dem neuen V3-Antrieb entwickelt. Allen voran ein Naked Bike, das sich bereits als fahrender Prototyp in der Test-Phase befindet. Honda V3R E-Compressor – so wird das Naked Bike und damit wohl das erste Modell mit dem neuen V3-Motor heißen. Diese Modell-Bezeichnung hat Honda im Februar 2025 amtlich angemeldet und sich somit geschützt.

Mit oder ohne Einarmschwinge? Bei der Präsentation des V3 Concept zur EICMA hing der neue V3 bereits in einem Stahlrohr-Chassis mitsamt einarmiger Hinterradschwinge, allerdings noch ohne Tank und ohne Verkleidungsteile. Inwieweit die neue Honda V3R dieses Fahrwerk übernimmt, ist unklar.