So fährt Suzi Sorglos im Crossover-Kleid: Neue Suzuki SV-7GX auf erster Test-Tour

Wir schreiben das Jahr 2026. Im Motorradmarkt tut sich viel, gibt es so viel Diversifikation wie noch nie. Neue Techniken, Antriebskonzepte und Hersteller drängen auf den europäischen Markt. Gefühlt ist die gesamte untere Mittelklasse von Reihen-Twins mit 270 Grad Hubzapfenversatz dominiert.

Immer noch und erneut mit echtem V2-Motor Die gesamte untere Mittelklasse? Nein, ein feiner und gar nicht kleiner japanischer Hersteller hört nicht auf, dem Vormarsch der "Bloß-so tun-als-ob-Motoren" mit einem echten 90-Grad-V2 Widerstand zu leisten. Und er packt diesen Charakter-Motor noch wie einst Ducati in einen stählernen Gitterrohrrahmen-Käfig.

Suzuki SV 650 und V-Strom 650 verschmelzen zur neuen SV-7GX Letztlich beerbt die neue Suzuki SV-7GX in einem Zug die bisherige SV 650 und V-Strom 650, verschmilzt deren herausragende Eigenschaften. Und nimmt dazu optische und ideelle Anleihen bei der großen, doppelt so teuren Crossover-Schwester GSX-S 1000 GX. Sie wahrt so das Familiengesicht. Insofern hat der Erstkontakt gerade auch bei der blau-weißen Variante etwas von einer Wiederbegegnung.

Aufrechtes Touring mit 17-Zoll-Rädern Die von 2016 bis 2024 produzierte SV 650 der "Generation Nova" stiftete die gesamte technische Basis für die neue Suzuki SV-7GX. Zum neuen Konzept gehören nun eine nochmals gesteigerte Alltagstauglichkeit mit aufrecht-souveräner Sitzposition. Trotzdem ist dies keine Reiseenduro. Denn Suzuki stellt die SV-7GX auf 17-Zoll-Gussräder. Sogar in Farbe, sehr schick.

Erste Test-Tour mit der neuen Suzuki SV-7GX Schon das Aufsteigen auf die neue Suzuki SV-7GX fällt selbst kleineren Fahrerpersönlichkeiten schön leicht, sie bekommen easy beide Füße auf die Erde. 211 Kilogramm vollgetankt sind eben leicht zu beherrschen. Und der V2 mit seiner schmalen "Einzylinder-Silhouette" ermöglicht einen kompakten Übergang vom 17,4 Liter fassenden Tank zur Sitzbank. Diese ist deutlich bequemer als bei der Basis-SV 650. In moderater Sitzhöhe, 79,5 Zentimeter, thront man sehr drin im Motorrad, prima ins Geschehen integriert. Das passt! Prädikat: tourentauglich.

Sitzkomfort und Komfort-Sitz Zumal sich der 73 Zentimeter breite, entgegenkommend weit hinten wie oben montierte Lenker der Suzuki SV-7GX prima greifen lässt. Allenfalls der Kniewinkel ist für Langbeinige einen Tick zu spitz geraten. Abhilfe schafft dann eine 25 Millimeter höhere, besonders flauschige Komfort-Sitzbank. Schon mit dem Serien-Sitzmöbel findet ein potenzieller Passagier ein passables Plätzchen vor.

"Easy Start" mit der neuen Suzuki SV-7GX Dank "Easy-Start"-System reicht bei der Suzuki SV-7GX minimales Antippen des Startknopfs, und der altehrwürdige V2 nimmt hochmotiviert die Arbeit auf. Mit leisen 86 Dezibel Standgeräusch pröttelt der V-Zwo satt gedämpft, doch schön dumpf und sonor vor sich hin, untermalt von herzhaftem Ansaugschnorcheln. Ein schöner Beat ist das, nach wie vor. Suzukis automatische Leerlaufdrehzahl-Anhebung beim Einlegen des ersten Gangs macht den Motor praktisch unabwürgbar – und schon die SV 650 war nicht ohne Grund ein beliebtes Fahrschul-Motorrad.

Quickshifter und Blipper Die klassische Seilzugkupplung braucht man bei der Suzuki SV-7GX eigentlich nur zum Anfahren. Danach übernimmt der Blipper (erstmals an einem Suzuki-V2!) kupplungsloses Hoch- wie Runterschalten. Das funktioniert vor allem aufwärts richtig gut, selbst bei geringer Last. Beim Runterschalten im Drehzahlkeller agiert der modifizierte Schalthebel knochiger, verlangt dann nach energischem Druck.

Der herrliche V2-Motor von Suzuki – seit 1999 Immer wieder, immer noch, ist der herrliche V2-Motor von Suzuki ein Quell der Freude: kultiviert, sparsam und haltbar, ebenso drehfreudig wie vibrationsarm. Da macht es Laune, am E-Gasgriff der neuen Suzuki SV-7GX zu spielen. Das temperamentvolle Herzstück ist einfach immer voll da, unten-Mitte-oben. Klasse! Dieser Motor war 1999 mitsamt der allerersten SV 650 bereits der große Wurf. Und der V2 bleibt uns, mit Einspritzung und G-Kat, auch weiterhin erhalten. Neu sind nun Software-Updates und elektronisch betätigte Drosselklappen ("Ride by wire").

Sport und Touring mit der neuen Suzuki SV-7GX Auch in der neuen Suzuki SV-7GX gilt: Dies ist ein Tourer-Triebwerk, das Sportsfreunden gefällt, ein Sportler-Herz, das sich auch auf Reisen bewährt. Ohne zu hacken, zu ruckeln oder zu rumpeln läuft der 90-Grad-V2 schön elastisch im Drehzahlkeller, verträgt am Kurvenausgang dienstbeflissen den dritten Gang. Er verwöhnt dann mit einer fleischigen Mitte und stürmt oben heraus ebenso entschlossen wie unangestrengt unter schönem V2-Stakkato der 9.000er-Marke entgegen. Klasse!

73 PS reichen für viel Fahrspaß Suzuki hat diesen emotionalen und gleichzeitig sehr vernünftigen Kurzhuber nicht ohne Grund bereits mehr als 500.000-mal gebaut und in SV, Gladius und V-Strom eingepflanzt. Hut ab. 73 PS und für diesen Hubraum fleischige 64 Newtonmeter reichen für richtig viel Fahrspaß auf kurvigen Landstraßen. Zusammen mit den ersten 675er-Triumph-Drillingen und Yamahas fulminantem 690er-Reihentwin in MT-07 & Co. war, ist und bleibt der Suzuki-V2 einer der begeisterndsten Motoren der "unteren Mittelklasse".

Kein "Naked Bike auf Stelzen" Schön spontan hängt der V2 auch in der neuen Suzuki SV-7GX am (E-)Gas, zumindest im progressiv wirkenden Fahrmodus A wie Aktiv. Ganz linear setzt der B-wie-Basis-Modus letztlich auch die volle Leistung frei. Unter "C" wie Comfort (oder "Cold") nimmt der V2 deutlich träger Gas an, hier ist die Leistung auf rund 60 PS begrenzt. Leistungseckdaten, Getriebeabstufung und Federwege stammen übrigens eins zu eins von der verblichenen SV 650. Trotzdem, oder gerade deswegen, wirkt der V2 in der neuen SV-7GX frisch und erfrischend. Sie ist eben kein "Naked Bike auf Stelzen".

Stressfrei flott Motorrad fahren heißt die Devise Hier gibt's Gänsehautgarantie nicht wegen explosiver Fahrleistungen. Sondern weil alles so locker und fluffig von der Hand geht, Beschleunigen, Bremsen, Einlenken. Du fährst mit prima Überblick, und dein Motorrad fast intuitiv. Stressfrei flott fahren heißt die Devise. Bei Tacho-Anzeige konstant 100 km/h rollt die handlingfördernd schmale Kurbelwelle entspannte 4.500-mal. Manierlich funktioniert das einfach gestrickte Fahrwerk mit konventioneller Telegabel und Einstellmöglichkeit bloß für die Federbasis am Zentralfederbein. Na und? Dann kann man auch nichts falsch machen. Und die Grundabstimmung passt ja.

"Suzi Sorglos" mit Crossover-Fahrwerk Unterdämpft ist die Suzuki SV-7GX für nicht zu schwere Fahrer jedenfalls nicht – das zeigte sich schon bei den "Speed Bumps" (Rampen) vor und nach Zebrastreifen in der Stadt. Vor allem das Federbein mit progressiv wirkendem Umlenksystem folgt dem Asphaltrelief feinfühlig. Aber hey, wir sind mittlerweile im Reich der Steineichen unterwegs. Und damit im Kurvendickicht angekommen. Leicht klappt "Suzi Sorglos" ab, bleibt in Schräglage neutral, lässt jederzeit Kurskorrekturen zu, wenn ein Kurvenradius sich zuzieht oder Geröll dich überrascht.

Easy going mit der Suzuki SV-7GX Zudem findet die Suzuki SV-7GX auf ihren Pirelli Angel GT II aus chinesischer Produktion schlafwandlerisch die richtige Linie. Locker, fluffig, leicht. All dies sind vertrauensbildende Maßnahmen im Kurven-Karussell. Easy going! Dabei sind die Bremsen verlässliche Partner. Vorn ankern konventionell angeschlagene Vierkolben-Festsättel von Tokico – effektiv wie das ganze Motorrad.

Variabler Windschutz und Connectivity Sehr ordentlich schirmt die Windschutzscheibe der Suzuki SV-7GX bereits in der mittleren von drei Stufen den Oberkörper ab. Zum Einstellen muss man vier Schrauben lösen und wieder anziehen. Allerdings ist das Geräuschniveau leicht erhöht. Zeit, mal das "neue", von anderen Suzuki-Modellen bereits bekannte 4,2-Zoll-TFT-Display auf sich wirken zu lassen. Das etwas kleine, doch knackscharf anzeigende Cockpit lässt sich mit dem Smartphone koppeln und bietet dann Turn-by-turn-Navigation oder spielt eingehende Anrufe ins Display.

Wenig Spritverbrauch und viel Reichweite Auch ohne Smartphone-Kopplung teilt das Display der Suzuki SV-7GX viel mit: Motortemperatur und Benzinvorrat per Balken, Umgebungstemperatur, Reichweite, zwei Tripmaster, Service-Intervall, aktuellen Benzinverbrauch (den aber mäßig ablesbar) und Durchschnittsverbrauch. 3,9 Liter auf 100 Kilometer stehen nach unserer fluffig-flotten Landstraßenrunde auf der Uhr. Selbst mit dem angegebenen Normverbrauch, 4,2 Liter, liegt die Reichweite locker bei gut 400 Kilometer. Gab es jemals ein sparsameres Motorrad, das so viel Fahrspaß bereitet? Oder eines das mehr Freude beim Fahren macht, aber noch sparsamer ist? Schwierig…

Suzuki SV-7GX komplett ab 8.578 Euro Die Suzuki SV-7GX deckt eine enorme Bandbreite ab, auch dank serienmäßigen Gepäckträgers. Kritikpunkte? Vielleicht das Fehlen eines Hauptständers sowie gewinkelter Ventile an den Rädern. Und die Stahlschwinge wirkt etwas schnöde. Das Beste kommt aber nun zum Schluss: Der Preis ab komplett 8.578 Euro (inklusive Liefernebenkosten, Farbe Weiß) liegt fast 2.000 Euro unter dem der direkten, gleich starken Konkurrentin Yamaha Tracer 7. Das ist wirklich günstig für ein qualitativ gut gebautes Motorrad "made in Japan".

Farbvarianten, Ausstattung und Zubehör Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die hier gezeigte Farbvariante Blau-Weiß ebenso wie grauer oder schwarzer Lack 300 Euro mehr kostet. Ab September 2026 kommt die Suzuki SV-7GX als "früh erhältliches 2027er-Modell" in den Handel. Sie soll bei Suzuki von Anfang an das interne Verkaufs-Ranking anführen. Das Zeug dazu hat sie jedenfalls.