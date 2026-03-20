Kein BMW-Tuning und Zubehör mehr aus Aachen: AC Schnitzer macht Schluss

Mitte März 2026 kündigte die Kohl-Gruppe in Aachen das Auslaufen ihrer Aktivitäten mit der Tuning-Marke AC Schnitzer zum Jahresende an. Neben Tuning und entsprechendem Zubehör für Pkw betrifft das auch die Motorräder von BMW.

AC Schnitzer – BMW-Tuning und Zubehör von 1999 bis Ende 2026 Bekannt ist AC Schnitzer in der (BMW-)Motorradszene seit 1999 für diverse Verkleidungsteile, Schutzpads und gefrästes Aluminium, Rückspiegel, einstellbare Fußrasten und Handhebel sowie Lenker und Lenkererhöhungen. Sogar geschmiedete Aluminium-Räder von AC Schnitzer waren für einige BMW-Modelle erhältlich.

Schon länger keine Schalldämpfer mehr von Remus Sport-Auspuff "Sportliche" Nachrüst-Schalldämpfer für BMW-Motorräder hatte AC Schnitzer ebenfalls lange im Sortiment. Zuliefer-Partner für die Abgasanlagen war der österreichische Hersteller Remus, doch diese Zusammenarbeit ist schon länger beendet. Bis Ende 2026 will AC Schnitzer nun alle übrigen Produkte und Restbestände abverkaufen.

Geschäftsführer Rainer Vogel erklärt die Gründe für den Rückzug Rainer Vogel, Geschäftsführer bei AC Schnitzer, erklärt die Hintergründe so: "Verschiedene Gründe führen dazu, dass das Geschäft mit Tuning-Produkten am Standort Deutschland nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist. Stetig steigende Kosten in der Entwicklung und Herstellung von Teilen erzeugen Wettbewerbsnachteile."

Insbesondere aber die extrem lange Dauer der Zulassung von Teilen im deutschen System ließ AC Schnitzer gegenüber nicht-deutschen Wettbewerbern mehr und mehr ins Hintertreffen geraten."

"Wenn wir mit Anbauteilen erst 8 oder 9 Monate nach der Konkurrenz auf den Markt kommen können, spricht dies für sich. Eine rationale Entscheidung für einen Geschäftsbereich zu treffen, der so emotional besetzt ist, fällt nicht leicht. Aber wir denken als Familienunternehmer immer im Sinne der gesamten Kohl-Gruppe und ihrer stabilen Zukunft", so Rainer Vogel weiter.

Hat AC Schnitzer möglicherweise doch noch eine Zukunft? Mit Interessenten für die Übernahme der Marke AC Schnitzer ist die Kohl-Gruppe nach eigenen Angaben derzeit im Gespräch. Unabhängig vom Ausgang dieser Gespräche werden die vorhandenen Lagerbestände bis zum Jahresende abverkauft. Garantie und Kundenservice für die Produkte von AC Schnitzer will die Kohl-Gruppe über das Ende des Jahres 2026 hinaus gewährleisten.