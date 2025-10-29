Cardo Beyond: Smarter Helm vom Kommunikationsexperten

Cardo Systems wagt einen revolutionären Schritt: Mit dem Cardo Beyond präsentiert der Kommunikationsexperte seinen ersten, von Grund auf neu entwickelten Helm. Getreu dem Namen "Beyond" (jenseits, über Bekanntes hinaus) hat das Entwicklerteam das Thema Motorradhelm von Grund auf neu gedacht. Dazu wurden bestehende Helmkonzepte zunächst ausgiebig analysiert und anschließend um die eigenen Wunschvorstellungen ergänzt.

Kein gewöhnlicher Integralhelm Das Ergebnis ist nicht etwa irgendein gewöhnlicher Integralhelm mit "Cardo"-Aufschrift, sondern ein mit Kommunikationssystem, Active Noise Cancellation, Bremslicht und Notrufsystem ausgestatteter Smart Helm. Dieser wurde gemeinsam mit der Designagentur Kiska entworfen, die zuvor bereits zahlreiche Helme für andere bekannte Marken entworfen hat. Anspruch war es, alle für die smarten Features nötigen Systeme und Bedienelemente nahtlos und elegant in die Helmschale zu integrieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort, Sound, Kommunikation oder Praktikabilität eingehen zu müssen.

Cardo Beyond GTS mit Carbon-Schale und Cardo Beyond GT aus Fiberglas Der Helm wird in zwei genannten Varianten ab Mitte 2026 weltweit erhältlich sein: Als Cardo Beyond GTS mit Carbon-Schale, sowie als etwas günstigerer Cardo Beyond GT aus Fiberglas.

"Go Beyond" – hinter Cardos ambitioniertem Motto steht ein umfangreiches Innovationspaket. Das wohl wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist die integrierte Active Noise Cancellation (ANC), oft auch als Active Noise Control bezeichnet. Dieses System, erdacht in den Cardo Sound Labs, blendet störende Wind- und Straßengeräusche aus, ohne wichtige Verkehrsgeräusche wie Sirenen oder Hupen zu unterdrücken.

Der neue Helm vereint zudem alle Teile des Sound- und Kommunikationssystems im Helm selbst und nicht als Nachrüstlösung. So bietet das serienmäßige Intercom-System alle Funktionen des bisherigen Flaggschiffs Packtalk Pro, inklusive Crash-Detection. Die ab Werk im Helm verbauten Lautsprecher fallen mit 53 mm Durchmesser sogar noch größer aus, beim Packtalk Pro waren es 45 mm. Sie sitzen in einer in den Helmschalen integrierten "Acoustic Box" und sollen so den fast schon Konzertsaal-Klang ermöglichen. Selbstverständlich bietet das System auch Dynamic Mesh, die Reichweite will Cardo dank einer in der Schale integrierten Antenne sogar nochmals gesteigert haben.

Made in Germany and Austria: Zusammenarbeit von Spezialisten Die Basis für diesen Technologiesprung bilden die Cardo Sound Labs im bayerischen Straubing. Das zehnköpfige Team von Akustikprofis – von Cardo im Jahr 2022 übernommen – blickt auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Die Experten, die vor der Übernahme durch Cardo bereits am "Sound by JBL" der Packtalk-Geräte tüftelten, entwickelten in der Vergangenheit auch Lösungen für Audioverstärker, Lautsprecher im Airbus und Road Noise Control im Maybach. Standortleiter Gerhard Pfaffinger betont: Die Möglichkeit, die gesamte Audiokette – von Mikrofon über DSP-Prozessoren bis zur Helm-Integration – an einem Ort abzudecken, sei in Europa einzigartig.

GTS und GT im Vergleich: Sicherheit und Features Der Cardo Beyond kommt in zwei Modellvarianten: dem Topmodell Cardo Beyond GTS und dem Cardo Beyond GT. Das GTS-Modell verfügt über eine sportliche Kohlefaser-Außenschale, während die GT-Variante aus Fiberglas gefertigt ist. Beide Helme sind nach ECE 22.06 und DOT homologiert. Das GTS-Modell bietet serienmäßig ein aktives Bremslicht und das integrierte ANC-System. Beim GT-Modell sitzt an der Rückseite ab Werk ein Reflektor, Bremslicht und ANC sind als Nachrüstoptionen verfügbar.

Cardo Der Cardo Beyond kommt in zwei Modellvarianten, hier der Cardo Beyond GTS mit sportlicher Kohlefaser-Außenschale.

Cardo Beyond GTS mit 2000 mAh Batteriekapazität Weitere Unterschiede finden sich bei den internen Werten: Das GTS-Flaggschiff besitzt eine Batteriekapazität von 2000 mAh, der herausnehmbare Akku ist für kabelloses Laden ausgelegt. Beim Cardo Beyond GT beträgt die Kapazität hingegen nur 1000 mAh, kabelloses Laden hier ist nicht möglich.

Beim Cardo Beyond GTS kommt außerdem als Weltpremiere das neue Premium-Anti-Fog-Innenvisier Pinlock 200 zum Einsatz, was einen besseren und längeren Schutz vor Beschlag bei feucht-kaltem Wetter verspricht. Im Gegensatz dazu setzt der Beyond GT auf das Pinlock 120. Unabhängig von der Variante bieten beide Modelle ein integriertes System zur Unfallerkennung und zum Check des Helmstatus, sowie leicht entnehmbare Wangenpolster für den Notfall.

Cardo Das Bremslicht ist beim Cardo Beyond GTS serienmäßig.

5 Jahre Garantie Cardo gewährt auf den Helm 5 Jahre Garantie, auf die verbaute Technik 3 Jahre und auf die Batterie 2 Jahre (in der EU). Bisher hält sich Cardo bedeckt, wo der Beyond gefertigt wird, jedoch soll es sich um dasselbe erfahrene Unternehmen handeln, das auch Helme für Marken wie AGV, Alpinestars, Bell, Fox und Klim produziert.

Komfort und Bedienung: Für den Fahrer gedacht Der Cardo Beyond legt großen Wert auf Komfort und eine intuitive Bedienung. Die vier verschiedenen Außenschalengrößen sind außergewöhnlich, durch die Kombination mit verschiedenen EPS-Innenschalen wird es den Helm so für sechs Kopfgrößen von XS bis XXL geben. Das Sichtfeld ist mit 210 Grad extra-breit, um die Verkehrswahrnehmung zu maximieren. Ein optimiertes Belüftungssystem mit dreistufigen Einlassöffnungen an Stirn und Kinn sowie einer Auslassöffnung an der Rückseite sorgt für einen kühlen Kopf.

Das Bedienkonzept ist fahrerorientiert, mit grifffreundlich geformten Einstellknöpfen, die ausreichend Abstand zueinander haben und jeweils nur eine Funktion besitzen. So besitzt beispielsweise auch das ANC-System eine eigene Taste. Ein besonderes Feature ist der "Customizable Button" an der Helmseite, der mit einer frei wählbaren Funktion belegt werden kann. Zudem verfügt der Helm über eine automatische On/Off-Funktionalität (eine Weiterentwicklung aus dem Packtalk Pro). Für Ladevorgänge kann das Batteriemodul auf der Helmrückseite abgenommen werden. Die weiteren Hardware-Module sind ebenfalls von außen zugänglich und entnehmbar, was zukünftige Upgradeoptionen mit neuen Modulen und Features mit wenig Aufwand ermöglichen soll. Der neue Cardo Beyond, der für 949 Euro (GT) bzw. 1199 Euro (GTS) an den Start geht, vereint somit ein Komplettpaket, das Motorradfahrer überzeugen dürfte.

Cardo Der Cardo Beyond GT ist aus Fiberglas. Statt eines Bremslichts ist auf der Hinterseite ein Reflektor angebracht.