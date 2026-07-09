Ducatis 1. Racing-Supermoto: Ducati Desmo 450 SM

Ducati steigt ernsthaft ins Supermoto-Racing ein: Mit der Desmo 450 SM zeigen die Italiener erstmals eine racing-fokussierte Supermotard – und koppeln das Projekt direkt an den Einsatz in der S1GP / Supermoto-WM. Technische Daten gibt es noch nicht. Im September 2026 will Ducati alle Details veröffentlichen.

Zwischen Hypermotard und echter Renn-SM: Ducati zieht die Linie klar Supermoto kann Ducati auf der Straße längst: Hypermotard V2 und Hypermotard 698 Mono sind feinste Spaßgeräte mit Alltagstalent. Die Desmo 450 SM setzt woanders an: Ducati selbst bezeichnet sie als erste Racing-Supermotard der Marke, also nicht als weiteres Straßen-Motard-Konzept, sondern als Bike mit klarer Rennstrecken-Agenda, die für den Supermoto-Wettkampf konstruiert wurde – und damit für die typischen, engen Supermoto-Kurse mit Asphalt, Offroad-Anteil und Sprüngen.

Preview bei der World Ducati Week – Daten-Showdown im September Enthüllt wurde die Desmo 450 SM bei der World Ducati Week 2026 als Preview. Ducati kündigte gleichzeitig an, dass die offizielle Präsentation im September 2026 folgt – inklusive aller technischen Spezifikationen. Deshalb gilt für den Moment: Keine Zahlen, keine Leistungsangaben, kein Gewicht, kein Preis – alles wäre Spekulation.

Entwicklung aus dem Rennbetrieb: Marc-Reiner Schmidt als Aushängeschild Ducati verbindet das Projekt sichtbar mit dem Supermoto-Spitzensport. Auf der offiziellen Seite steht: "In den Händen des mehrfachen Weltmeisters Marc Reiner Schmidt hat dieses Motorrad bereits bei seinem Debüt seine Siegerqualitäten unter Beweis gestellt."

Ducati bestätigt offiziell nicht näher beschriebene Anpassungen:

spezifische Bremsen

spezifische Fahrwerkskomponenten

spezifische Motorkomponenten

eigens entwickelte Verkleidungselementen Stand heute (9.7.26) bleibt offiziell offen:

ob es eine Straßenzulassung geben wird (oder ausschließlich "Race only")

wie Ducati das Thema Elektronik/Traktionskontrolle final umsetzt

Preis

Liefertermin

Stückzahlen Heißt: Die Desmo 450 SM ist aktuell vor allem eines – eine Ankündigung für's Racing-Segment, mit dem Ducati den September-Termin auflädt.