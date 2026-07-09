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Supermoto

Ducatis 1. Racing-Supermoto: Ducati Desmo 450 SM

Ducati Desmo 450 SM
Ducatis erste Racing-Supermoto

Ducati zeigte die Desmo 450 SM als Preview auf der World Ducati Week: Es ist die erste Racing-Supermoto der Marke, entwickelt für Supermoto-WM/S1GP. Alle technischen Daten folgen im September.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.07.2026
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Ducati steigt ernsthaft ins Supermoto-Racing ein: Mit der Desmo 450 SM zeigen die Italiener erstmals eine racing-fokussierte Supermotard – und koppeln das Projekt direkt an den Einsatz in der S1GP / Supermoto-WM. Technische Daten gibt es noch nicht. Im September 2026 will Ducati alle Details veröffentlichen.

Zwischen Hypermotard und echter Renn-SM: Ducati zieht die Linie klar

Supermoto kann Ducati auf der Straße längst: Hypermotard V2 und Hypermotard 698 Mono sind feinste Spaßgeräte mit Alltagstalent. Die Desmo 450 SM setzt woanders an: Ducati selbst bezeichnet sie als erste Racing-Supermotard der Marke, also nicht als weiteres Straßen-Motard-Konzept, sondern als Bike mit klarer Rennstrecken-Agenda, die für den Supermoto-Wettkampf konstruiert wurde – und damit für die typischen, engen Supermoto-Kurse mit Asphalt, Offroad-Anteil und Sprüngen.

Preview bei der World Ducati Week – Daten-Showdown im September

Enthüllt wurde die Desmo 450 SM bei der World Ducati Week 2026 als Preview. Ducati kündigte gleichzeitig an, dass die offizielle Präsentation im September 2026 folgt – inklusive aller technischen Spezifikationen. Deshalb gilt für den Moment: Keine Zahlen, keine Leistungsangaben, kein Gewicht, kein Preis – alles wäre Spekulation.

Entwicklung aus dem Rennbetrieb: Marc-Reiner Schmidt als Aushängeschild

Ducati verbindet das Projekt sichtbar mit dem Supermoto-Spitzensport. Auf der offiziellen Seite steht: "In den Händen des mehrfachen Weltmeisters Marc Reiner Schmidt hat dieses Motorrad bereits bei seinem Debüt seine Siegerqualitäten unter Beweis gestellt."

Ducati bestätigt offiziell nicht näher beschriebene Anpassungen:

  • spezifische Bremsen
  • spezifische Fahrwerkskomponenten
  • spezifische Motorkomponenten
  • eigens entwickelte Verkleidungselementen

Stand heute (9.7.26) bleibt offiziell offen:

  • ob es eine Straßenzulassung geben wird (oder ausschließlich "Race only")
  • wie Ducati das Thema Elektronik/Traktionskontrolle final umsetzt
  • Preis
  • Liefertermin
  • Stückzahlen

Heißt: Die Desmo 450 SM ist aktuell vor allem eines – eine Ankündigung für's Racing-Segment, mit dem Ducati den September-Termin auflädt.

Fazit

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