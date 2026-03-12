Bobber-Modelle für A1 und B196 im Vergleich: Benda, Hanway und Hyosung

Benda Napoleonbob 125: Technik und Design Die Benda Napoleonbob 125 ist ein echter Hingucker im Bobber-Segment. Mit ihrem einzigartigen "Multilink"-Fahrwerk und dem wassergekühlten V2-Motor setzt sie auf innovative Technik. Der Motor leistet 14 PS bei 9.500/min und bietet ein Drehmoment von 10,3 Nm. Mit einem Gewicht von 195 kg ist sie für eine 125er zwar schwer, bietet jedoch eine niedrige Sitzhöhe von 75 cm, die auch kleineren Fahrern und Fahrerinnen entgegenkommt. Bemerkenswert sind die "Multilink"-Radaufhängungen, vorn und hinten mit jeweils zwei Federbeinen und Umlenkhebeln.

Das Design der Napoleonbob 125 ist klassisch und modern zugleich. Der Solo-Sattel, die seitlich montierten Federbeine und die 18-Zoll-Räder mit ABS-überwachten Scheibenbremsen bilden den speziellen Bobber-Charakter. Ab Frühjahr 2026 ist sie in den Farben "Retro Green", "Titanium Silver" und "Phantom Black" erhältlich. Der Preis liegt bei 5.599 Euro zuzüglich 250 Euro Liefernebenkosten. Technische Basis ist die weitgehend identische Napoleonbob 250.

Hanway B15 Bob: Varianten und Ausstattung Die Hanway B15 bietet gleich drei Varianten: "Sport", "Classic" und "Heritage". Alle Modelle sind mit einem wassergekühlten V-Twin-Motor ausgestattet, der 14 PS bei 10.000/min leistet. Mit einem Leergewicht von 182 bis 185 kg ist sie für eine 125er recht schwer, dafür mit Reifen in 130/90-16 und 150/80-16 Bobber-typisch aufgestellt.

Die "Sport"-Variante punktet mit einem kurzen Heck und einem Einzelsitz, während die "Classic"-Variante mit einem Doppelsitz und klassischem Design aufwartet. Die "Heritage"-Variante ist ein typischer Bobber mit Solo-Sitz und minimalistischem Look. Die Preise beginnen bei 5.250 Euro, zuzüglich 249 Euro Liefernebenkosten.

Hyosung GV 125 X: Muscle-Bike mit V2-Motor Die Hyosung GV 125 X hebt sich durch ihr markantes Muscle-Bike-Design ab. Der 60°-V2-Motor leistet 14 PS bei 10.000/min und ist mit einem 6-Gang-Getriebe gekoppelt.

Mit 120 Millimeter Federweg vorn und 66 Millimeter hinten sowie einstellbarer Vorspannung rollt sie auf 120/80-16 vorn und 150/80-15 hinten. Mit einem Gewicht von 172 kg und einer Sitzhöhe von 77,5 cm ist sie das leichteste der drei Modelle, ab Werk mit ABS. Zu haben in 3 Farbvarianten ab 4.749 Euro.